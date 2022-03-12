Play Land Park: печальные свидетельства тех, кто стал свидетелем аварии в механической игре

Ужасная авария произошла в эту пятницу на объектах развлекательного центра механических игр Play Land Park в Сантьяго-де-Сурко.

Как видно на снимках, одна из тележек Play Land Park сорвалась с пути рельса, в результате чего мужчина и женщина получили ранения.

Этот факт вызвал огромное беспокойство у участников, увидев этот факт, который привел к травмам в этой известной механической игре, которая проходит очень быстро. По этой причине «Китайский оркестр» присутствовал на месте происшествия и беседовал со свидетелями, которые подробно рассказали о случившемся.

«Два человека получили ранения в этой очень тяжелой форме. Мы поговорили здесь со свидетелями, которые смогли наблюдать за происходящим в этой игре», — рассказала журналистка Габриэла Родригес.

«На самом деле, я приехал, когда машина уже оторвалась, как вы видите, это вращающаяся игра. Я ожидал, что происходит внутри, чтобы увидеть, есть ли раненые, и через 15 или 20 минут прибыла скорая помощь, которая остановилась перед игрой. Я увидел, что 18-летняя девочка вышла на носилках и с бандажом для шеи. Его нога также кровоточила, потому что у него была рана», - сказал один из свидетелей.

«Через некоторое время приехал ребенок с инвалидной коляской. Ему было примерно 10-11 лет. Его избили, и был небольшой порез», - добавил молодой свидетель.

Свидетель рассказывает подробности о времени аварии

По словам свидетеля инцидента в América Noticias, одна из тележек сошла с рельсов примерно в 21:30 в эту пятницу, в результате чего некоторых пассажиров уволили.

«Прошло четыре минуты, и вдруг он остановился. Это выглядело как пожар, потому что люди начали кричать, и мы увидели девушку, просящую помощи для своей подруги и заглядывающую в центр города. Я не видел, чтобы он вышел из телеги, но что мальчик вышел (уволен)», - сказал он.

Другой свидетель рассказал обо всем, что произошло во время аварии.

Свидетель рассказал «Ганг дель Чино» подробности о том, как в те минуты после аварии жили свидетели. «Как только мы приехали, люди переполнились во время аварии на играх. Те, кто выступал, говорили, что игра на вращающейся тележке оторвалась, и мальчики были избиты, поскольку они были тяжело ранены», - пояснил свидетель.

Когда его спросили, что делали сотрудники Play Land Park после аварии? Она сказала следующее: «Если бы они остановили игру, просто там, и вы могли бы увидеть ботинок, который вылетел из игры», - сказала она.

«Молодая женщина сказала, что у нее болит рука, она не могла двигать ею просто так. Мне было больно», — рассказал другой свидетель.

Власти вышли на место происшествия

Сереназго, полицейские прибыли на место инцидента, и Департамент инспекции Surco также прибыл, чтобы узнать, была ли это халатность или несчастный случай.

Раненые были доставлены в местную частную клинику, и до сих пор не известно об их состоянии. Однако сотрудник полиции заявил следующее. «Все расследуется, дайте мне несколько минут, чтобы предоставить вам полную информацию. Ждем приезда администратора компании», — подчеркнул он.

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