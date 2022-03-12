Филипп VI гарантирует солидарность Испании со страданиями Украины

Санта-Крус-де-ла-Пальма (Испания), 12 марта Король Испании Фелипе VI в эту субботу гарантировал полную солидарность Испании с Украиной перед лицом «душераздирающих» страданий ее граждан из-за войны «без оправдания». Испанский монарх упомянул о конфликте в Украине в знак уважения образцовому характеру жителей испанского острова Ла-Пальма в Атлантическом архипелаге Канарские острова, учитывая сложную ситуацию, в которой они оказались из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха в сентябре прошлого года, которое 2500 человек остались без крова и уничтожили 1200 гектаров земли. 20 февраля «она навсегда останется в нашей памяти началом войны без оправдания, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций и являющейся явным нарушением международного права и напоминающей нам о худших временах прошлого», — подчеркнул Фелипе VI. С тех пор испанский монарх заявил, что «все с большой тревогой следят за тем, что происходит в Украине». «Мы проявляем искреннюю солидарность с властями и с украинским народом, страдания которого душераздирают», - сказал он. Солидарность, по его словам, присуща испанцам «и что мы хотим, чтобы она представляла одну из величайших ценностей и сильных сторон нашего единства и нашего членства в Европейском союзе». «Столкнувшись с этим новым кризисом, который мы переживаем, Испания демонстрирует твердую приверженность оказанию помощи украинцам», — повторил Фелипе VI, отметив, что будущее сегодня для всех, в Испании, Европе и во всем мире, тесно связано с кризисом, вызванным войной в Украине». Он также сказал, что осознает, что необходимо столкнуться с новыми вызовами и что поддержка и кров должны и впредь предоставляться Украине, особенно миллионам граждан этой страны, спасающихся от ужаса. «Для стольких семей, потерянных в результате разлуки или потери одного из своих членов. Мы также сделаем это вместе с нашими европейскими партнерами, сделав наш общий дом отличным», - заверил он.