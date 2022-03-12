Pertroperú поясняет, что она не повысила цены на дизельные автомобили или сжиженный газ и отказалась от спекулятивного повышения.

Petroleos del Peru (Petroperú) сообщила, что не увеличила цены на дизельное топливо для транспортных средств или сжиженного нефтяного газа (СНГ) в баллонах, что отрицает все спекуляции на эту тему.

В связи с этим в заявлении Petroperú обратилась к общественности с просьбой разъяснить, что «цены на дизельное топливо для использования в транспортных средствах и бутилированный сжиженный газ остаются неизменными и не были изменены в прейскурантах Petroperu».

Они также предупредили перевозчиков и пользователей этих продуктов, чтобы их не обманывали ложные версии предполагаемого повышения цен на них. И они отвергли все попытки спекулятивных маневров недобросовестных людей, «которые стремятся создать атмосферу беспокойства с помощью кампаний по дезинформации, чтобы оправдать неоправданное увеличение конечных пользователей этих продуктов».

В заключение в документе отмечается, что Petroperú прилагает все усилия для смягчения последствий глобального роста цен на топливо из-за вторжение России в Украину.

ГАРАНТИРУЕТ ПОСТАВКУ

Petroperú заявила, что по-прежнему привержена обеспечению поставок топлива по всей стране с самыми конкурентоспособными оптовыми ценами на местном рынке.

Кроме того, компания узнала, что в результате вооруженного конфликта между Россией и Украиной наблюдается глобальный кризис в поставках сырой нефти и деривативов, что объясняет стремительный рост цен на международном уровне. «Эта ситуация делает наши закупки сырой нефти, ресурсов и готовой продукции более дорогими и ставит устойчивость поставок в стране в чрезвычайную ситуацию».

Он добавляет, что из-за этой ситуации цены на топливо (бензин, дизельное топливо, отходы и другие) выросли по состоянию на прошлый четверг. Что касается бутилированного сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива для использования автотранспортными средствами, то текущая прейскурантная цена остается, учитывая, что они включены в Фонд стабилизации цен на топливо.

Как упоминалось выше, прейскурантные цены были увеличены в соответствии со следующей деталью для завода в Кальяо:

«Прейскурантные цены на других предприятиях по продаже будут иметь такие же отклонения, как и в предыдущей таблице», - заявляют они. В заключение они сообщают, что Petroperú прилагает усилия для поддержания конкурентоспособных цен на национальном уровне в строгом соответствии с законодательством Перу.

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