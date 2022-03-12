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суббота 12 март 2022
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Россия

Pertroperú поясняет, что она не повысила цены на дизельные автомобили или сжиженный газ и отказалась от спекулятивного повышения.

Он отверг, что недобросовестные люди стремятся воспользоваться этим сценарием, при котором мировые цены на сырую нефть значительно выросли.

12 март 2022

Petroleos del Peru (Petroperú) сообщила, что не увеличила цены на дизельное топливо для транспортных средств или сжиженного нефтяного газа (СНГ) в баллонах, что отрицает все спекуляции на эту тему.

В связи с этим в заявлении Petroperú обратилась к общественности с просьбой разъяснить, что «цены на дизельное топливо для использования в транспортных средствах и бутилированный сжиженный газ остаются неизменными и не были изменены в прейскурантах Petroperu».

Они также предупредили перевозчиков и пользователей этих продуктов, чтобы их не обманывали ложные версии предполагаемого повышения цен на них. И они отвергли все попытки спекулятивных маневров недобросовестных людей, «которые стремятся создать атмосферу беспокойства с помощью кампаний по дезинформации, чтобы оправдать неоправданное увеличение конечных пользователей этих продуктов».

В заключение в документе отмечается, что Petroperú прилагает все усилия для смягчения последствий глобального роста цен на топливо из-за вторжение России в Украину.

ГАРАНТИРУЕТ ПОСТАВКУ

Petroperú заявила, что по-прежнему привержена обеспечению поставок топлива по всей стране с самыми конкурентоспособными оптовыми ценами на местном рынке.

Кроме того, компания узнала, что в результате вооруженного конфликта между Россией и Украиной наблюдается глобальный кризис в поставках сырой нефти и деривативов, что объясняет стремительный рост цен на международном уровне. «Эта ситуация делает наши закупки сырой нефти, ресурсов и готовой продукции более дорогими и ставит устойчивость поставок в стране в чрезвычайную ситуацию».

Он добавляет, что из-за этой ситуации цены на топливо (бензин, дизельное топливо, отходы и другие) выросли по состоянию на прошлый четверг. Что касается бутилированного сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива для использования автотранспортными средствами, то текущая прейскурантная цена остается, учитывая, что они включены в Фонд стабилизации цен на топливо.

Как упоминалось выше, прейскурантные цены были увеличены в соответствии со следующей деталью для завода в Кальяо:

«Прейскурантные цены на других предприятиях по продаже будут иметь такие же отклонения, как и в предыдущей таблице», - заявляют они. В заключение они сообщают, что Petroperú прилагает усилия для поддержания конкурентоспособных цен на национальном уровне в строгом соответствии с законодательством Перу.

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