Пенелопа Крус: девушка из Альмодовара с судьбой, отмеченной кинематографом

03/10/2013 Penelope Cruz cumple 47 espléndidos años en el mejor momento de su vida. MADRID, 28 (CHANCE) Penélope Cruz está de celebración. Y es que hoy, 28 de abril, nuestra actriz más internacional cumple 47 espléndidos años y, como no podía ser de otra manera, vivirá este día tan especial haciendo lo que más le gusta, actuar. La de Alcobendas está inmersa en el rodaje de la última película de su adorado Pedro Almodóvar, "Madres paralelas", un drama en el que comparte protagonismo con Aitana Sánchez Gijón y que, según comentan los que han podido asistir al rodaje, lleva camino de convertirse en uno de los personajes que marque su extensa carrera cinematográfica. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD STUART C. WILSON

«В кино есть что-то волшебное, предчувствие». Пенелопа Круз хорошо это знает. Он сказал об этом несколько месяцев назад на премьере фильма «Параллельные матери» на Венецианском кинофестивале. Что для многих является лучшим выступлением в ее карьере, так это также ее седьмой фильм вместе с Педро Альмодоваром, режиссером, который, как говорит самый известный иберо-американец в Голливуде - и первый испанский, получивший «Оскар», навсегда изменил свою жизнь тридцать лет назад. И во многих отношениях.

На самом деле это было немного раньше. Это был 1989 год, ей было 15 лет, и ей пришлось лежать своего возраста, чтобы поступить в кино в Алькобендасе, городе в 13 километрах от Мадрида, где она родилась — 28 апреля 1974 года — и она выросла, чтобы перекрутить предрассудки о том, что «быть актрисой было не слишком реалистичной мечтой», как она скажет гораздо позже на сцене Kodak Theatre в Лос-Анджелесе, когда она получила награду Академии Вики Кристины Барселона (2008). На рекламном щите была Атаме, и, увидев этот мир цветов и женщин с характером, она впервые поняла, что ее мечта возможна: она не просто хочет быть актрисой, она хотела быть Викторией Абриль.

Пенелопа Крус и Милена Смит в сцене из Parallel Mothers, где она угасает со своей работой

И да, это правда, что все женщины ее поколения хотели того же, что и в песне, но разница в том, что Пенелопа, названная так потому, что ее отец, Эдуардо, был поклонником Жоана Мануэля Серрат, была девочкой Альмодовара по рождению. Тот женский взрыв, который сдвинул ее с плаката в кино о том, кто скоро станет ее другом и гением, который управлял ее звездой, был для нее самой знакомой вещью во Вселенной.

Он вырос среди зеркал, фена и ножниц парикмахерской своей матери, Энкарны, которая также носила его имя: Салон Пенелопа. И пока она притворялась, что делает домашнее задание или весело мыла головы или стригла волосы клиентов — хобби, которое она до сих пор практикует со своими друзьями, например Сальма Хайек (несмотря на недавнее короткое замыкание), и сама с собой она внимательно наблюдала за каждым из них. «Его поведение пленило меня», - сказал он Vanity Fair в 2009 году. Это место было для них психологом, они поделились всеми своими секретами». Не зная этого, она уже репетировала, чтобы быть музой режиссера, который лучше всего понимает женщин.

Los Cruz удалось «достаточно», чтобы содержать своих троих детей: помимо Пенелопы, коллегу-актрису Монику и певца и автора песен Эдуардо (в партнерстве с аргентинкой Евой де Доминичи). Но это не помешало Пе учиться у лучших учителей, чтобы осуществить свою мечту: когда учитель танцев в школе Алькобендас обнаружил, что она не только танцует, но и выступает с огромным талантом, она порекомендовала Энкарне зарегистрировать ее в Национальной консерватории. Там она в течение девяти лет брала уроки классического балета, к которым добавила три в испанском балете, джазе/перформансе.

Ей было 14, когда она начала выступать на кастингах, и выбор ее не занял много времени. Сначала для видеоклипа популярной поп-группы Mecano. Темой, также предостерегающей, стала «Сила судьбы», и она была выбрана для звезды среди 200 девушек. На съёмках она познакомилась с тем, что станет её первым важным бойфрендом, одним из участников группы, Начо Кано, с которым она была между 1991 и 1996 годами.

Пенелопа с Педро Альмодоваром. Он всегда мечтал снимать с ним фильм, и режиссер сделал ее своей музой (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

После этого он выступил на телевидении, и снялся в фильме Рафаэля Алькасара «El laberinto griego» (1991). Но откровение на большом экране пришло от руки Бигаса Луны, который выбрал ее как Сильвию де Хамон, Хамон (1992). Его любовником в фантастике был не кто иной, как Хавьер Бардем, на котором он собирался жениться много лет спустя. В этом фильме их впервые увидели; кино стало волшебным образом предвосхищать их жизнь.

А потом, в возрасте 18 лет, ему позвонили, который окончательно изменил его историю. Альмодовар вызвал ее в свой офис в Мадриде, чтобы встретиться с ней. Она приехала нервной, на час раньше, «и я не знала, убегать ли». Он сказал ей, что готовит Кику (1993) и что у него нет для нее роли, но он пообещал: «Ты слишком молод, но я позвоню тебе в другой раз». И он подчинился.

Она уже стала известна в Испании по «Прекрасной эпохе» Фернандо Труэбы, получившей «Оскар» в 1993 году, и по «Love Seriously Damages Health» (1996), когда Альмодовар снова позвонил ей. В 1997 году выйдет Carne Trémula, где Пенелопа сыграла второстепенную, но запоминающуюся и, опять же, предчувственную роль во многих отношениях. Как и в «Параллельных матерях», в первые минуты фильма Круз родила на камеру, хотя и не в больнице, а в коллективе и при содействии которого она в итоге станет её свекровью, Пилар Бардем. «Моя история с Педро начинается с того, что я уезжаю в автобусе, — сказала Пенелопа на последнем Венецианском кинофестивале, — а с Пилар Бардем это впечатляет. Это было как предвкушение жизни, которая ждала нас вместе: моя свекровь, одна из бабушек моих детей...»

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в Хаме, Хам. Фильм чуть не отнял ее от актерского мастерства, но спустя годы главными героями стали пара

Мать Бардема была матриархом семьи актеров, которые умерли в прошлом году, незадолго до выхода фильма Альмодовара. Пенелопа так обожала ее, что, несмотря на обычную тайну в отношении ее близости, она посвятила эмоциональный пост своему Instagram вместе с кадром из этой последовательности Tremulous Flesh. «Дорогая Пилар! Я смотрю на эту фотографию и удивляюсь, как бы мы отреагировали, если бы кто-то сказал нам тогда, что судьба имеет прекрасные планы объединить нас вне кино. То, что рождение с Педро тоже было репетицией самой жизни. Или, может быть, мы оба уже знали об этом там?» , писал он тогда.

Открой глаза Алехандро Аменабара, а также с 1997 года это был абсолютный блокбастер, который закончил освящать его. Затем он снял фильм «Todo sobre mi mama» (1999), и творческий дуэт с Альмодоваром стал криком, который все слышали. Она и Антонио Бандерас открыли конверт, подтверждающий, что он является лауреатом премии «Оскар» за лучший иностранный фильм. И эта «Peeeedroooo» Пенелопы вошла в историю.

Пенелопа Круз и Том Круз во время премьеры фильма «Последний самурай» в Лос-Анджелесе в театре Mann's Village Theater в Вествуде, Калифорния, США. (Фото Криса Полка/FilmMagic)

Это был 2000 год, и начался роман с американской публикой: в том году она снялась в Las Mujeres arriba; следующий, в Blow, All the pretty horses, и Vanilla Sky, ремейке Open the Eyes. На той съемке он познакомился с Томом Крузом, который ещё был женат на Николь Кидман. Они сделали свои ухаживания официальными через полгода после его развода. Они сказали, что роман начался после фильма, когда он пригласил ее на свой день рождения: «Я никогда не влюбляюсь во время съемок. Я делаю это позже», - сказал бы он в 2008 году. Но он уже говорил о Бардеме, с которым он снова встретился на съемочной площадке Вики Кристины Барселона, фильма Вуди Аллена, за который он получил «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Отношения с Крузом длились всего два года, но она всегда имела добрые слова с актером и его семьей и даже приходила защищать саентологию, культ которой Круз почти мессия. Тогда была бы еще более короткая помолвка с Мэттью Макконахи, с которым она познакомилась во время съемок «Сахары» (2005), всего за год до успеха Вольвера, её следующего сотрудничества с Альмодоваром, которое принесло ей награду за лучшее женское исполнение на Каннском кинофестивале, а также сделало её первой Испанка будет номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса главной роли.

У Пенелопы Крус и Хавьера Бардема двое детей: Лео (10 лет) и Луна (8) (GROSBY)

Встреча с Бардемом, после лавров Голливуда, будет большой любовью. Это был ее друг, ее спутник с самого начала, ее первый любитель фантастики, сын женщины, который поддерживал ее во время рождения одного из определяющих моментов ее карьеры, актер, которым она восхищалась и любила, тот, кто вырос с ней далеко за пределами Испании; и вскоре он также станет отцом её детей, Лео (10) и Луна (8).

Они поженились в 2010 году на частном острове Джонни Деппа на Багамах. Бардем снимал с ним сагу «Пираты Карибского моря», а Пенелопа, Блоу и их дружба такова, что испанец был одним из свидетелей защиты на процессе против любимого актера Тима Бертона. Их жизнь как пары и родителей основана на абсолютном резерве их частной жизни, но прежде всего их детей. Также и в семейном времени: с момента рождения детей они никогда не принимают проекты одновременно, за исключением фильма «Все знают», в котором они снялись в 2018 году.

Они также заботятся о том, чтобы Лео и Луна выросли на земле. «Я выросла с двумя родителями, которым пришлось изо всех сил бороться, чтобы мы справились. Это те ценности, которые я отсосала», - сказала она недавно в испанской телевизионной программе. Как я могла представить, что со мной будет происходить на профессиональном уровне и на других уровнях. Много снов, которые сбылись... Это отличная лотерея». И дело в том, что где-то по своей сути девушка из Альмодовара по-прежнему остается девушкой из Алькобендаса.

