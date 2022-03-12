Пеллегрини: «Мы занимаем европейскую позицию и хотим защитить ее до конца»

Севилья, 12 марта тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини из Чили заверил в эту субботу, что «самый важный матч сейчас, что» в это воскресенье дома против «Атлетика», и они не думают о четверге во Франкфурте, так как его команда занимает «европейскую позицию» и хочет «защищать ее до тех пор, пока конец», для чего ему нужно «добавить три очка». Пеллегрини заявил на пресс-конференции, что не отказывается от «каких-либо соревнований», чтобы «когда матч с командой Бильбао закончится», он начнет «подготовку к матчу-реваншу в Германии», то есть возвращению восьмых Лиги Европы во Франкфурте против Айнтрахта, который выиграл 1-2 у Бенито Вильямарина. Бетики смогут рассчитывать на полузащитника Серхио Каналеса против «Атлетика», объяснил чилийский тренер, несмотря на «проблему с носком» после перенесенного «сильного топания две недели назад», хотя с тех пор «он улучшается, худший момент прошел» и «он будет играть, пока чувствует удобный». Тренер Вердибланко подчеркнул, что «у Атлетика очень четкая футбольная механика в течение длительного времени», но тот факт, что он не победил его в четырех поединках с тех пор, как он возглавил Бетис, «не имеет никакого отношения к следующему матчу», потому что он считает, что «то, что произошло, выиграло или проиграло, больше не имеет значения». Мануэль Пеллегрини сообщил, что травмированные Мартин Монтойя, Эктор Бельерин, Алекс Морено и Виктор Камараса «исключены», и объявил, что эти пропуски добавляются к отсутствию вингера Кристиана Телло, у которого «на днях были проблемы с мышцами, и его тоже не будет в списке упомянутых». Бетис не знает победы ни в одном из последних пяти официальных матчей, но их тренер сказал, что не беспокоится, потому что «победа всегда невозможна, и чем важнее матчи, тем больше напряжение». Он также посчитал, что «две важные классификации», достигнутые с двумя ничьими в Кубке Европы и Лиге, «нанесли свой урон» мысленно, «но уставать - это другое». «Наша цель — не побеждать во всех соревнованиях, хотя я не знаю, как перестать быть амбициозным. Если у нас есть способ играть в определенных ситуациях, мы должны продолжать до конца вот так. Финал Кубка наступает в апреле; в Европе мы хотим пройти как можно дальше, и хотя, если нас выведут, мы будем свежее для того, что осталось, менталитет - пройти как можно дальше», - сказал он. ШЕФ 1010205 лг/куб.см/час