Педро Кастильо: «Пользуясь своим конституционным правом, я буду присутствовать на Конгрессе, чтобы выступить с посланием»

Президент Педро Кастильо объявил, что, пользуясь своим конституционным правом, примут участие в Конгрессе Республики, чтобы выступить с посланием на пленарном заседании 15 марта.

«Пользуясь своим конституционным правом, я буду присутствовать на Конгрессе, чтобы выступить с посланием. Я с нетерпением жду открытия председателей парламента, которые будут присутствовать во вторник, 15 марта», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Президент опубликовал письмо, которое глава кабинета министров Анибал Торрес направил главе парламента Марии дель Кармен Альве, для запроса, чтобы пленарное заседание парламента получило его в этот вторник, 15 марта, в 09:00 часов.

В документе сообщается, что 9 марта на очередном заседании Совета министров послание президента Республики было одобрено для представления на пленарном заседании национального представительства.

Соглашение, как указано в нем, было заключено в рамках положений пункта 7 статьи 118 Политической конституции Перу.

В Великой хартии вольностей говорится, что в число полномочий и обязанностей президента Республики входит «направление посланий в Конгресс в любое время и в обязательном порядке, лично и в письменной форме, когда будет учрежден первый очередной ежегодный законодательный орган».

Кроме того, «ежегодные послания содержат подробный отчет о ситуации в Республике и улучшениях и реформах, которые президент считает необходимыми и уместными для рассмотрения Конгрессом. Послания Президента Республики, за исключением первого, утверждаются Советом министров».

АРГУМЕНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВАКАНСИИ

В аргументах ходатайства о вакансии против Педро Кастильо утверждается, что «противоречия президента Кастильо и лежат в налоговых расследованиях» из-за встреч в доме прохода Сарратеа в районе Бренья, а также назначений некоторых государственных министров и существования «параллельного шкафа или теневого шкафа».

Также из-за доноса допрошенных бизнесменов, которые встречались с Педро Кастильо, его родственниками и тогдашним секретарем президента Республики Бруно Пачеко. И за его намерение созвать всенародный опрос, чтобы выпустить его в море. Точно так же из-за жалобы на то, что президент будет участвовать в получении взяток для продвижения по службе в полиции.

Наконец, в ходатайстве уточняется назначение Даниэля Салаверри президентом Perupetro, не выполняя требуемого профиля; публичное признание Педро Кастильо того, что он не будет готов стать президентом Перу; и откровения Карелима Лопеса как эффективного начинающего коллаборациониста, среди прочего.

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