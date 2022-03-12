Педро Кастильо: PCM направляет президенту письмо, чтобы он предстал перед Конгрессом Республики 15 марта

В пятницу, 11 марта, председатель Совета министров Анибал Торрес обратился к пленарному заседанию Конгресса Республики с просьбой примите президента нации Педро Кастильо в следующий вторник 15 марта в 09:00. В письме, направленном сегодня днем главе парламента Марии дель Кармен Альве, сообщается, что 9 марта «внеочередная сессия Совета министров одобрила послание президента Республики который будет представлен на пленарном заседании Конгресса Республики в соответствии с положениями пункта 7 статьи 118 Политической конституции Перу».

В Великой хартии вольностей говорится, что в число полномочий и обязанностей президента Республики входит «направление посланий в Конгресс в любое время и в обязательном порядке, лично и в письменной форме, когда будет учрежден первый очередной ежегодный законодательный орган».

Кроме того, «ежегодные послания содержат подробный отчет о ситуации в Республике и улучшениях и реформах, которые президент считает необходимыми и уместными для рассмотрения Конгрессом. Послания Президента Республики, за исключением первого, утверждаются Советом министров».

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