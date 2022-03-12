Педро Кастильо путает столицу Чили с одним человеком: «Брат Сантьяго»

Во время своего визита в Чили, страну, которую он посещает для участия в церемонии инаугурации Габриэля Борика, президент Перу Педро Кастильо встретился с различными высокопоставленными лицами из Латинской Америки и несколькими бизнесменами в целях укрепления связей на благо перуанской нации.

Однако одна ошибка отвлекла внимание от всей его деятельности. В интервью президента спросили об отношениях между Лимой и Сантьяго, столицей Чили, за последние четыре года. «Очень плодотворно», — сказал сначала Кастильо.

Секунды спустя он принял этот город за человека. «Мне очень понравилась эта передача, эта передача от брата Сантьяго к Боричу. Это знак того, что дела всегда должны идти рука об руку», - сказал он.

Эти заявления вызвали волну критики в адрес главы государства в социальных сетях. Большинство пользователей Twitter сожалеют о том, что президенты в Латинской Америке делают такие экзабрупты в своих устных выступлениях.

«Но почему президенты Латама всегда такие, почему люди не знают, как выбирать или какую волну?» , сказал один из них. «Бедное Перу, но то же самое происходит в большинстве стран американского континента. Начиная с моей страны, Мексики», — написал другой человек.

ПРОГРАММА ЗАМКА

День Педро Кастильо в Чили начался с рабочего завтрака в Торговой палате Перу. Там он призвал предпринимателей продолжать инвестировать в страну и заверил, что руководит правительством «открытости и доверия».

«Мы призываем предпринимателей продолжать инвестировать в Перу. Мы — правительство открытости и доверия. Экономический рост должен быть сбалансирован с развитием», - сказал он.

Затем он встретился с президентом Боливии Луисом Арсе, с которым обсудил реализацию соглашений об энергетическом сотрудничестве по снабжению боливийского населения боливийским сжиженным нефтяным газом и подключению боливийского газопровода к будущему газопроводу на юге Перу.

После приведения Габриэля Борича к присяге глава государства принял участие в официальном фото с другими главами государств и правительств, которые участвовали в церемонии передачи командования новым чилийским президентом.

Снимок был сделан после обеда, предложенного президентом Чили знаменитым гостям, присутствовавшим на инаугурации президента.

После соответствующего поглощения Борич приветствовал каждого из лидеров, таких как президент Кастильо и его коллеги из Аргентины Альберто Фернандес; из Эквадора Гильермо Лассо; и Боливия Луис Арсе; и другие.

Перед тем, как отправиться в Лиму, президент провел встречу со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. На встрече, которая длилась 30 минут, оба лидера говорили о социальных вопросах и вопросах здравоохранения, а также об укреплении исторических связей между Перу и Аргентиной.

CASTILLO ОБЪЯВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДВУСТОРОННЕЕ ТАКСИ ПЕ

В интервью Radio Biobio президент Кастильо подтвердил, что уже координировал двустороннюю встречу с новым президентом Чили в Пунта-Аренасе, регион Магальянес. «Мы собираемся провести двунациональный кабинет, уже запланированный в ближайшее время в Пунта-Аренасе, в земле Борич, я собираюсь приехать со своим кабинетом и там мы собираемся запланировать самые новые вещи для обеих стран», - сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ