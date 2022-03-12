Педро Кастильо и Альберто Фернандес провели двустороннюю встречу в Чили по вопросам здравоохранения и образования

Президент Республики Педро Кастильо провел сегодня во второй половине дня двустороннюю встречу со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом в рамках в рамках своего визита в Чили, где он принял участие в инаугурация президента Габриэля Борич.

Во время встречи с Фернандесом были рассмотрены различные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в области здравоохранения и образования. Не исключено создание перуанско-аргентинского социального кабинета для укрепления сотрудничества в этих секторах.

Ранее президент и первая леди Лилия Паредес, которая сопровождала его во время визита в Чили, присутствовали на обеде, который президент Борик предложил в честь глав государств и правительств, приглашенных на церемонию инаугурации, состоявшуюся в городе Вальпараисо.

ТУР ПО БАП КАРРАСКО

Прежде чем завершить свой визит в Чили, президент Кастильо осмотрел объекты полярного океанографического судна BAP Carrasco, экипаж которого завершил 40-дневную научную экспедицию в Антарктиду.

Глава государства и сопровождающие его лица были приняты командиром этого судна, который поприветствовал их и попросил президента подписать золотую книгу корабля.

BAP Carrasco отправился из Кальяо 30 декабря 2021 года в Антарктиду, чтобы начать 28-ю научную кампанию Перу на Белом континенте.

Этой деятельностью президент Кастильо завершил свой двухдневный визит в Чили, в ходе которого он встретился с Боричем, а также с руководителями Эквадора Гильермо Лассо и Боливии Луисом Арсе.

Он также провел встречи с представителями перуанской общины, проживающей в Чили, Чилийско-перуанской торговой палаты и Чилийско-перуанского делового совета.

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