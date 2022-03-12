Патронато одержал свою первую победу премьерой «Савы» в качестве тренера

Буэнос-Айрес, 11 марта Патронато де Парана одержал свою первую победу в Кубке профессиональной лиги Аргентины по футболу, обыграв Платенсе 1-2 на выезде в матче, который ознаменовал премьеру Факундо Савы в качестве тренера команды Энтрерриано. В одном из двух матчей, которые ознаменовали начало шестого дня соревнований, Патронато победил благодаря голам Леонеля Мосевича и Николаса Кастро, а Эктор Кантерос получил скидку на место проведения. В другом матче в эту пятницу Арсенал и Велес Сарсфилд сыграли без очков, в результате чего обе команды оказались в середине таблицы зоны B. В эту субботу состоится пять встреч с особой достопримечательностью визита Сан-Лоренцо в Кордову, чтобы посетить Таллерес. В воскресенье, в то время как Ривер Плейт будет принимать гимнастику и фехтование, «Бока Хуниорс» посетит Эстудиантес в Ла-Плате, оставив на понедельник презентацию обеих команд Авельянеды: гоночного клуба против Атлетико Тукумана и Индепендьенте против Центральной Кордовы де Сантьяго-дель-Эстеро. ШЕФ сфк/мсп