Patronato отпраздновал первую победу в году на Кубке аргентинской лиги

Скромный Патронато впервые выиграл в этом году и удивил Платенсе в качестве гостя со счетом 2:1 в одном из матчей, сыгранных в пятницу вечером, в начале шестого дня Кубка аргентинской футбольной лиги.

В Висенте Лопесе (северная периферия) Рохинегро из Параны отпраздновал свой первый успех на турнире голами Леонеля Мосевича (44) и Николаса Кастро (72), а для Платенсе он дисконтировал Гектора Кантероса (79).

С Факундо Савой в качестве нового тренера Патронато закончил неудачную серию из девяти игр без побед, за этот период выиграли всего три ничьи, в то время как в качестве гостя он выиграл после 14 игр, так как его последний праздник за пределами Параны был в июле прошлого года (2-0, Альдосиви, в Мар-дель-Плата).

Но прежде всего, Patronato отпраздновал достижение трех важных очков, чтобы улучшить свою низкую лигу, поскольку в это время команда rojinegro является одной из двух худших в таблице, которая определит два вылета в конце сезона.

С другой стороны, Платенсе якобы отказался после хорошего начала сезона, и потерпел третье поражение подряд.

В первом матче дня Арсенал и Велес Сарсфилд надоели всем с плохим уровнем 0-0 и отсутствием эмоций, и команда Саранди закончила с десятью игроками из-за исключения Франко Мартинеса (83).

Шестой раунд Кубка Лиги продолжится в субботу матчами Хуракан-Годой Крус, Альдосиви — Тигре, Сармьенто-Ньюэлл, Росарио Централ-Барракас Сентрал и Таллерес-Сан-Лоренцо.

В воскресенье будут измерены Ланус-Колон, Юнион-Банфилд, Речная гимнастика и Эстудиантес-Бока, а в понедельник будут завершены атлетико Тукуман-Расинг, Аргентинос Хуниорс - оборона и справедливость и Индепендент-Центральная Кордова.

Позиции в Кубке аргентинской лиги:

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Ривер Плейт 10 5 3 1 1 9 4

2. Защита и правосудие 10 5 3 1 1 12 10

3. Союз Санта-Фе 10 5 3 1 1 4 2

4. Сармиенто 10 5 3 1 1 6 5

5. Гонки 9 5 2 3 0 8 4

6. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 0 2 7 6

7. Банфилд 8 5 2 2 1 9 5

8. Аргентинцы 8 5 2 2 1 7 6

9. Платенсе 7 6 2 1 3 6

10. Гимнастика LP 5 5 1 2 2 5 9

11. Атлетико Тукуман 4 5 1 1 3 3 8

12. Совет попечителей 4 6 1 1 4 3 8

13. Сент-Лоуренс 2 5 0 2 3 4 7

14. Семинары 2 5 0 2 3 1 4

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Студенты 13 5 4 1 0 11 7

2. Двоеточие 10 5 3 1 1 8 4

3. Тигр 9 5 2 3 0 5 2

4. Ураган 9 5 3 0 2 7 5

5. Бока Хуниорс 8 5 2 2 1 7 6

6. Центральный розарий 7 5 2 1 2 5 5

7. Независимый 6 5 1 3 1 7 7

8. Арсенал 6 6 1 3 2 7 8

9. Велес Сарсфилд 6 6 1 3 2 3 4

10. Ланус 5 5 1 2 2 5 5

11. Центральная Кордова 5 5 1 2 2 4 5

12. Годой Круз 5 5 1 2 2 7 10

13. Альдозивы 4 5 1 1 3 4 6

14. Барракас Центральный 3 5 1 0 4 4 10

стр/кл