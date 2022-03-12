Патрисия Армендарис отказалась называть ответ AMLO на Европейский парламент «грубой письменностью»

Несколько дней назад Европейский парламент потребовал от президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора

обуздать насилие в отношении журналистов и правозащитников в стране. В этой связи правительство Мексики опубликовало противоречивый ответ, который вызвал всевозможные противоречивые мнения, в том числе у предпринимательницы Кармен Патрисии Армендарис.

Через свой официальный аккаунт в Twitter федеральный депутат от Национального движения регенерации (Морена) вынес решение по ответу, выпущенному так называемым 4Q на требования евродепутатов, и, хотя первоначально она охарактеризовала его как «грубую письменность», позже она отказалась от него.

«Пожалуйста, @SRE_mx, пожалуйста, выйдите и отрицайте, что эта грубая письменность на самом деле исходит от @GobiernoMX @lopezobrador_», - написала бизнесвумен в первом сообщении.

В первом сообщении бизнесвумен попросила Министерство иностранных дел опровергнуть противоречивый ответ Европейскому парламенту (Фото: Twitter/ @PatyArmendariz)

Однако во втором послании федеральный депутат пояснила, что коммюнике, которое она назвала «грубым», действительно является подлинным и что оно также было опубликовано самим Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

«Действительно, заявление реально. Я попал в провокационный текст парламента. Мой анализ на моей стене в Твиттере», - написала Кармен Армендарис в своем официальном аккаунте.

Через несколько минут бизнесвумен опубликовала серию сообщений, объясняющих, как противостояние некоторых журналистов против Андреса Мануэля Лопес Обрадор вышел за рамки «нитей сил, которые сплетены во всем мире» и также назвал требования евродепутатов неприемлемыми, оскорбительными и навязчивыми.

Депутат от MORENA изменила свою позицию по поводу спорного ответа мексиканского правительства Европарламенту. (Фото: твиттер/ @PatyArmendariz)

Хотя Кармен Армендарис первоначально критиковала ответ мексиканского правительства Европарламенту, она завершила свой анализ в социальных сетях , подтвердив свою солидарность с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и заверив, что все это было своего рода нападением мексиканцев, которые использовали иностранные органы для оказания давления.

Изменение позиции депутата партии «Национальное движение за возрождение» (Морена) вызвало сотни критики со стороны пользователей социальных сетей, которые упрекали действия предпринимательницы.

«Патрисия Армендарис тоже, но она в дыре сначала заявила SRE за заявление, а затем полностью поддержала тартюф. Это или лучше продавать»; «Как стыдно называться Патрисией Армендарис и так тащиться»; «Патрисия Армендарис является ярчайшим примером того, что как законодатель она не на стороне народа, а на стороне президента», - вот некоторые из комментариев пользователей Twitter.

Европейский парламент потребовал от правительства Мексики прекратить насилие в отношении журналистов и правозащитников в Мексике (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ответ депутата Морены поступил после того, как Европейский парламент потребовал от правительства Мексики прекратить насилие в отношении журналистов и правозащитников, действующих на территории страны, а также обеспечение их защиты и создание безопасной обстановки.

Федеральная исполнительная власть во главе с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором посетовала, что чиновники «присоединяются к стратегии реакций и переворота» коррумпированной группы, которая выступает против четвертой трансформации, которую миллионы мексиканцев столкнулись с чудовищным неравенством и насилием, унаследованными неолиберальной экономической политикой, которая была навязана нашей стране в течение 36 лет».

Этот ответ был поддержан различными активистами партии «Национальное движение за возрождение» (Морена), как и ее лидер Марио Дельгадо Каррильо, который поделился текстом с позицией партии «Вишня» в отношении послания, направленного в Европейский парламент.

В послании члены партии выразили «абсолютную поддержку» позиции мексиканского правительства в отношении «вмешательства Европейского парламента», после чего заверил, что на протяжении многих лет Морена ведет борьбу за суверенитет, независимость и достоинство страны.

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