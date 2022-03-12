Париж, Берлин и Лондон: ядерный пакт с Ираном рискует провалиться

Париж, 12 марта Правительства Франции, Германии и Великобритании предупредили, что возобновление ядерного пакта с Ираном находится под угрозой «провала», и призывают «прекратить его как можно скорее», ссылаясь на позицию России, которая замедлила его из-за санкций. страдает от войны в Украине. «Мы понимаем, что Иран и США активно работают над решением последних двусторонних вопросов и мы (Франция, Германия и Соединенное Королевство) готовы подписать его прямо сейчас», — говорится в заявлении МИД Франции. Делегации из России, Китая, Франции, Германии и Великобритании уже почти год ведут переговоры с Ираном о восстановлении соглашения, известного как СВПД (сокращенно на английском языке), в то время как Соединенные Штаты, отказавшиеся от него в 2018 году, участвуют косвенно. Однако, чтобы подписать его, Россия потребовала, чтобы ряд санкций, наложенных на нее Западом, не затрагивал ее интересы в Иране, стране, с которой она, например, ведет переговоры о заключении контракта на расширение атомной электростанции в Бушере. На набережной Орсе, как известно в МИД Франции, никогда прямо не цитирует Москву, хотя и намекает между строк на российскую позицию. «Никто не должен стремиться воспользоваться переговорами по возвращению к СВПД с целью получения гарантий, которые не имеют ничего общего с этим соглашением», — заявили три европейские столицы. «Такая позиция может привести к провалу соглашения, оставив иранский народ без снятия санкций, а международное сообщество — без необходимых гарантий в отношении иранской ядерной программы», — заключили они. ШЕФ УВД/амг