Парагвай, соперник Перу на последней дате отборочного турнира в Катаре 2022 года, представил соперников из-за рубежа

После того, как сборная Перу встретится с Уругваем в Монтевидео, им придется вернуться в Перу, чтобы сыграть свой последний матч отборочного турнира 2022 года в Катаре, где они будут принимать Парагвай. В эту пятницу, 11 марта, «albirrojos», у которых нет особых шансов пройти квалификацию, представили свой список из-за рубежа с несколькими известными игроками.

Аргентинский тренер Гильермо Баррос Скелотто вызвал 19 футболистов, в том числе трех своих вратарей. Среди наиболее заметных голкипер Антони Силва, защитник Густаво Гомес дель Палмейрас, полузащитник Оскар Ромеро из «Бока Хуниорс» и нападающий Мигель Альмирон из «Ньюкасл Юнайтед» в Премьер-лиге.

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ПРИЗЫВ ПАРАГВАЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ:

КОНСЬЕРЖИ:

- Энтони Сильва (Пуэбла-Мексика),

- Роберто Жуниор Фернандес (Ботафого-Бразилия),

- Анхель Гонсалес (Порту-Португалия).

ЗАЩИТА:

- Густаво Гомес (Палмейрас-Бразилия),

- Роберт Рохас (Ривер Плэйт-Аргентина),

- Джуниор Алонсо (Краснодар-Россия),

- Фабиан Бальбуена (Динамо Москва-Россия),

- Омар Альдерете (Валенсия-Испания),

- Блас Риверос (Брондбю-Дания).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

- Ричард Санчес (Америка-Мексика),

- Андрес Кубас (Ним — Франция),

- Хосе Флорентин (Велес Сарсфилд-Аргентина),

- Матиас Вилласанти (Гремио-Бразилия),

- Оскар Ромеро (Бока Хуниорс — Аргентина),

- Матиас Галарса (Васко да Гама — Бразилия),

- Мигель Альмирон (Ньюкасл-Англия),

- Хесус Медина (ЦСКА, Россия).

СПЕРЕДИ:

- Себастьян Феррейра (Хьюстон Динамо-США),

- Анхель Ромеро (Крус Азуль — Мексика).