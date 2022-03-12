Парагвай, соперник Перу на последней дате отборочного турнира в Катаре 2022 года, представил соперников из-за рубежа

После того, как сборная Перу встретится с Уругваем в Монтевидео, им придется вернуться в Перу, чтобы сыграть свой последний матч отборочного турнира 2022 года в Катаре, где они будут принимать Парагвай. В эту пятницу, 11 марта, «albirrojos», у которых нет особых шансов пройти квалификацию, представили свой список из-за рубежа с несколькими известными игроками.
Аргентинский тренер Гильермо Баррос Скелотто вызвал 19 футболистов, в том числе трех своих вратарей. Среди наиболее заметных голкипер Антони Силва, защитник Густаво Гомес дель Палмейрас, полузащитник Оскар Ромеро из «Бока Хуниорс» и нападающий Мигель Альмирон из «Ньюкасл Юнайтед» в Премьер-лиге.
ПРИЗЫВ ПАРАГВАЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ:
КОНСЬЕРЖИ:
- Энтони Сильва (Пуэбла-Мексика),
- Роберто Жуниор Фернандес (Ботафого-Бразилия),
- Анхель Гонсалес (Порту-Португалия).
ЗАЩИТА:
- Густаво Гомес (Палмейрас-Бразилия),
- Роберт Рохас (Ривер Плэйт-Аргентина),
- Джуниор Алонсо (Краснодар-Россия),
- Фабиан Бальбуена (Динамо Москва-Россия),
- Омар Альдерете (Валенсия-Испания),
- Блас Риверос (Брондбю-Дания).
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Ричард Санчес (Америка-Мексика),
- Андрес Кубас (Ним — Франция),
- Хосе Флорентин (Велес Сарсфилд-Аргентина),
- Матиас Вилласанти (Гремио-Бразилия),
- Оскар Ромеро (Бока Хуниорс — Аргентина),
- Матиас Галарса (Васко да Гама — Бразилия),
- Мигель Альмирон (Ньюкасл-Англия),
- Хесус Медина (ЦСКА, Россия).
СПЕРЕДИ:
- Себастьян Феррейра (Хьюстон Динамо-США),
- Анхель Ромеро (Крус Азуль — Мексика).