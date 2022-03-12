Панама предлагает пересмотреть и пересмотреть торговое соглашение с США

В эту пятницу Панама предложила Соединенным Штатам пересмотреть Соглашение о содействии торговле (TPC), действующее с 2012 года, учитывая, что оно влияет на ее экономику, несмотря на то, что Вашингтон уже выдвинул свой отказ.

«Министр сельскохозяйственного развития Аугусто Вальдеррама объявил, что позиция Панамы по Соглашению о содействии торговле (TPC) с США заключается в его пересмотре и пересмотре», - говорится в заявлении его канцелярии.

Цель состоит в том, чтобы политика, вытекающая из этих договоров, «не повлияла на производство и экономику Панамы в будущем», говорится в сообщении министерства.

Однако в прошлый четверг временный поверенный в делах посольства США в Панаме Стюарт Таттл уже объявил, что его страна не будет пересматривать переговоры.

«Договор находится в стадии разработки, мы не планируем пересматривать договор, это не наша идея, мы хотим сосредоточиться на его реализации», — сказал Таттл в интервью Telemetro.

«Этот договор идет на пользу всем, как Соединенным Штатам, так и Панаме», - добавил он.

Согласно заявлению, запрос Панамы был направлен официальной делегации США, которая недавно посетила латиноамериканскую страну.

УПК был подписан в 2007 году, хотя он вступил в силу только в 2012 году.

Панама считает, что в текущем торговом соглашении есть несколько моментов, которые «напрямую влияют» на будущее нескольких чувствительных областей панамского производства, таких как рис, молочные продукты, свинина и птица.

Правительство опасается, что панамские фермеры и владельцы ранчо пострадают от «чрезмерного импорта» из США.

«Мы хотим заявить, что в это трудное время, которое переживает человечество и наша страна, американская продукция не влияет на этих производителей», - сказал Вальдеррама.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо, который ушел с поста министра сельскохозяйственного развития в 2006 году из-за расхождений с переговорами по TPC, после вступления в должность в 2019 году заявил, что пересмотрит соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами и Центральной Америкой.

Вашингтон — важный партнер Панамы. По данным Национального института статистики и переписи населения (Inec), в 2021 году торговый баланс был профицитным для американцев и составил более 2,8 миллиарда долларов.

«Эти преимущества не сравнимы с очень небольшими уступками, которые требуют панамские производители», — говорится в заявлении Национальной ассоциации птицеводов Панамы.

В 2021 году центральноамериканская страна экспортировала в Соединенные Штаты только 130,4 миллиона долларов.

Соединенные Штаты также являются крупнейшим пользователем Панамского канала, на долю которых приходилось 75% от общего объема грузов в прошлом финансовом году.

Обе страны разделяют программы безопасности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, отмыванием денег и незаконной миграцией.

юджр/мав/