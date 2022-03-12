Панама разрешает использование вакцины Covaxin против COVID-19

ПАНАМА (AP) — Панама одобрила экстренное использование вакцины Коваксин против COVID-19, произведенной в Индии, сообщили органы здравоохранения в субботу.

Делая объявление, Министерство здравоохранения отметило, что препарат показан для активной иммунизации против коронавирусной инфекции молодым людям в возрасте от 18 лет, а полный график вакцинации коваксина составляет две дозы.

В заявлении министерство добавило, что Национальное управление аптек и лекарств одобрило экстренное использование вакцины против коваксина после анализа и обзора портфеля, представленного властям.

Утверждение нового препарата для иммунизации против COVID-19 в стране Центральной Америки происходит в то время, когда в стране наблюдается значительное снижение числа коронавирусных инфекций и смертей после волны инфекций, вызванных вариантом омикрона, пик которого достиг в январе прошлого года.

Панама проводит интенсивную кампанию вакцинации с пяти лет, в ходе которой 60% населения иммунизировано полным графиком вакцинации, и более 74% населения получили по крайней мере одну дозу, используя на данный момент препараты Pfizer и AstraZeneca.

В Панаме зарегистрировано 759 224 совокупных случая коронавируса, из которых 301 был зарегистрирован накануне. Всего погибших 8 131 человек.