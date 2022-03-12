Панама одобрила экстренное использование индийской вакцины против коваксина коваксина

Панама-Сити, 12 марта Панамские органы здравоохранения сообщили в субботу, что экстренное использование вакцины Коваксин, произведенной в Индии и полная схема которой состоит из двух инъекций, было одобрено в стране. Министерство здравоохранения указало в кратком заявлении, что разрешение на экстренное использование коваксина было дано после анализа и обзора портфеля, представленного в этот портфель, в котором подробно указано, что препарат показан для активной иммунизации против вирусной инфекции SARS-CoV-2 для молодых людей. в возрасте 18 лет и старше. Полная схема Covaxin «представляет собой две дозы», говорится в официальном заявлении. «Введение Коваксина, произведенного в Индии, должно быть отложено у лиц, страдающих острым лихорадочным заболеванием/острой инфекцией, при этом нет данных об использовании Коваксина у людей, которые ранее получали другие вакцины против вируса», - добавляет он. С момента начала вакцинации в Панаме в январе 2021 года применялись только препараты Pfizer, крупнейшего поставщика в стране, и AstraZeneca. Полный график вакцинации против COVID для здоровых людей в возрасте 16 лет и старше составляет три дозы, для несовершеннолетних младше этого возраста - две, а для людей с ослабленным иммунитетом разрешена четвертая инъекция. В Панаме, стране с населением 4,28 миллиона человек, было введено не менее 7 740 981 дозы вакцины, подавляющее большинство из них от Pfizer, а остальные - от AstraZeneca. По крайней мере 85,3 процента целевой группы населения, то есть лица в возрасте 5 лет и старше, имеют одну дозу вакцины; 74,7 процента - две дозы и 51,5 процента - бустерные дозы, которые применяются к лицам старше 16 лет. В общей сложности 253 293 дозы были введены населению в возрасте от 5 до 11 лет, что составляет 515 487 человек, добавила официальная информация. В прошлую среду Панама отметила два года пандемии с высоким уровнем вакцинации и «в зоне борьбы с вирусами», заявили в Министерстве здравоохранения после сильной пандемической волны, вызванной омикронным вариантом вируса в период с декабря по середину января.