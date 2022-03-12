В Панаме зарегистрировано 759 224 случая коронавируса и 8 131 смертельный исход от этого заболевания

Панама-Сити, 11 марта Органы здравоохранения Панамы сообщили в пятницу о 301 новом случае заболевания COVID-19 и трех смертельных исходах, в результате чего подтвержденные инфекции выросли до 759 224 и 8 131 смертей за два года пандемии. Согласно ежедневному эпидемиологическому отчету Министерства здравоохранения (Минза), 17 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) и 114 в общей палате, 2900 изолированы дома и 34 в гостиницах. Минза уточнило, что в последний день было применено 6 008 тестов для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает covid, который показал положительный результат 5,0%. Панама, страна с населением 4,28 миллиона человек, отметила в среду два года пандемии с высоким уровнем вакцинации и «в зоне борьбы с вирусами», сказал Минза, после сильной волны пандемии, вызванной Omicron в период с декабря по середину января. Минза отметило, что в последнем отчете, опубликованном Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ), указывается, что до 6 марта показатели заполняемости больниц в Панаме наблюдалось значительное снижение показателей заполняемости больниц в течение двух недель подряд. «Заполняемость (стационар) в отделении снизилась с 55 до 53 процентов, в отделении интенсивной терапии с 44 до 42 процентов, а на аппаратах искусственной вентиляции легких - с 21 до 16 процентов. Кроме того, заболеваемость активными случаями снизилась на 68,2%», — говорится в сообщении Управления здравоохранения со ссылкой на отчет ПАОЗ. Что касается вакцинации против ковида, Минза сообщило, что до пятницы было введено 7 740 981 дозу вакцины, подавляющее большинство из них от Pfizer, а остальные - от AstraZeneca. По крайней мере 85,3 процента целевой группы населения, то есть лица в возрасте 5 лет и старше, имеют одну дозу вакцины; 74,7 процента - две, 51,5 процента - бустерные дозы, которые применяются к лицам старше 16 лет. В общей сложности 253 293 дозы были введены населению в возрасте от 5 до 11 лет, что составляет 515 487 человек, добавила официальная информация. В отчете ПАОЗ уточняется, что до 5 марта в Панаме по крайней мере 59 из 100 человек имеют полный график вакцинации, и более 74% людей получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, что является одной из стран с самой высокой долей населения, полностью иммунизированного, выше в среднем 56 процентов», — сказал Минза.