Пакистан требует совместного расследования ракетных обстрелов

Исламабад, 12 марта Пакистан в субботу назвал объяснение Индией запуска безоружной ракеты, которая упала в его стране без потерь, «недостаточными» и потребовал от индийского правительства провести совместное расследование для выяснения произошедшего. «Весь инцидент свидетельствует о многих пробелах и технических сбоях серьезного характера в индийском обращении со стратегическими вооружениями. Решение Индии организовать внутренний следственный трибунал недостаточно, поскольку ракета попала на территорию Пакистана. Пакистан требует проведения совместного расследования, чтобы точно установить факты, связанные с инцидентом», — говорится в сегодняшнем заявлении МИД Пакистана. Несмотря на «принятие к сведению» индийского объяснения, в котором выстрел снаряда объясняется технической ошибкой, в тексте министерства иностранных дел содержится призыв к правительству соседней страны к менее «упрощенному» объяснению инцидента, который закончился приземлением невооруженной ракеты на востоке район пакистанского Пенджаба, повредив несколько гражданских объектов и не причинив жертв. Среди этих вопросов в пакистанском коммюнике содержалось требование уточнить тип и технические характеристики ракеты; объяснить траекторию ее полета, которая внезапно повернула и вошла в воздушное пространство Пакистана; или пояснить, оснащен ли снаряд механизмом самоуничтожения, и если да, то почему он не активировался. Он также утверждал, что знает, остаются ли индийские ракеты готовыми к запуску даже во время плановых работ по техническому обслуживанию, почему индийские власти не сообщили Пакистану сразу о случайном обстреле и действительно ли ракета эксплуатировалась индийскими ВВС или вместо этого была запущена повстанческими группировками. В своем заявлении Пакистан также призвал международное сообщество принять к сведению инцидент «в ядерной среде» и содействовать «стратегической стабильности» в регионе, где он предупредил, что «любое неправильное толкование... может привести к контрмерам в порядке самообороны с серьезными последствиями». После первоначального обнаружения нарушения своего воздушного пространства в прошлый четверг «сверхзвуковым летающим объектом» индийского происхождения, Пакистан позвонил индийскому послу в Исламабаде на следующий день, чтобы направить свои протесты, после чего правительство Индии вчера опубликовало краткое заявление, назвав аварию «очень несчастный», и приветствовал отсутствие жертв. Индия и Пакистан участвовали в двух войнах и многочисленных мелких конфликтах из-за Кашмира с 1947 года. В 2019 году обе ядерные державы пережили самую сильную военную эскалацию за последние десятилетия, когда Нью-Дели заявил о бомбардировке лагеря на пакистанской территории террористической группировки Джейш-и-Мохаммед (Джем) в марте. Эта группировка взяла на себя ответственность в феврале 2019 года за теракт в Индийском Кашмире, в результате которого погибли 42 полицейских, что стало самым серьезным нападением в регионе за последние три десятилетия. Напряженность, которая не уменьшилась после отмены Нью-Дели в августе того же года особого статуса полуавтономии спорного Индийского Кашмира. ШЕФ да-хбк/иг