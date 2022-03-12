Сыграно всего 4 часа игроков, которые закончатся в понедельник

ПОНТЕ-ВЕДРА-БИЧ, Флорида, США (AP) - Чемпионат игроков можно было играть всего четыре часа в пятницу, прежде чем дождь затопил поле TPC Sawgrass, и отменил любые шансы на то, что большой турнир PGA Tour закончится до понедельника.

Нужно будет забыть, что третий тур состоится в субботу, который обычно является решающим.

Согласно прогнозу погоды, ночью будет дождь и сильный ветер. Таким образом, в Туре сообщили, что нет возможности даже сократить турнир до воскресенья.

Активность прекратилась в 11:15 утра (16:15 по Гринвичу). Условия и прогноз были настолько плохими, что возобновление первого раунда будет продолжаться до 11 утра субботы, и это в лучшем случае.

«Трасса достигла точки насыщения, и, к сожалению, погодные условия не дают нам никакого облегчения», — сказал главный судья турнира Гэри Янг.

Лужи образовались на поверхности зелени, когда активность была приостановлена, а дождь продолжал падать. Янг сказал, что тур по стадиону, который был болотом до того, как архитектор Пит Дай сотворил свою магию, за 36-48 часов выпало более 3 дюймов дождя.

Чемпионат игроков завершится в понедельник в восьмой раз с момента его начала в 1974 году и впервые с 2005 года. Все время, когда турнир заканчивался в понедельник, приходилось на март.

Игроки играли в мае в течение 12 лет, прежде чем вернуться на раннюю стадию календаря в 2019 году.

Но она никогда не была такой разрозненной, как сейчас.

Первый раунд был отложен на один час на старте, а затем он был приостановлен на 4 часа 15 минут. Активность четверга закончилась, когда Ян Поултер сбежал с тройника на грин на лунке 17, пар 3, чтобы он мог выйти из 18-го и убедиться, что его группа закончила курс до наступления темноты.