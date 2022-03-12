Один работник погиб во время работ AIFA: замок упал

Рабочий погиб сегодня утром после несчастного случая, произошедшего во время строительных работ в международном аэропорту Фелипе Анхелес. Согласно первым сообщениям, шлюз был сломан во время строительства распределителя шоссе, который втекает в аэровокзал.

Место находится на трассе Mexiquense Outdoor Circuit на высоте озера Гуадалупе Тескоко в штате Мехико. Aleatica, компания, которая управляет дорогами по всему миру и отвечает за строительство, сообщила в своем заявлении о событиях.

«Когда он был установлен, четвертый бетонный блок опор пять и шесть из газа 290 на участке Лаго-де-Гуадалупе-Тескоко его развивающегося распределителя автомагистралей был сломан. Это, в свою очередь, повлияло на три других замка, которые были правильно установлены», - говорится в сообщении.

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