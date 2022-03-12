Один арестован во Флориде за передозировку 6 курсантов Вест-Пойнта

Майами, 12 марта Один человек был арестован по подозрению в причастности к передозировке, которую перенесли шесть курсантов военной академии Вест-Пойнта после употребления кокаина, смешанного со смертельным фентанилом, в арендуемом доме для отдыха в Уилтон Мэнорс, Южная Флорида (США). Представитель этого города к северу от Майами подтвердил, что местные сотрудники правоохранительных органов и офис шерифа округа Броуард арестовали человека по этому делу, но не раскрыли его личность и не предложили дальнейших подробностей. Как выяснилось, шесть человек, получивших передозировку в четверг вечером, прибыли из штата Нью-Йорк, где базируется престижная и долговечная военная академия США. В заявлении, опубликованном в пятницу, Академия Вест-Пойнта подтвердила, что инцидент «связан с курсантами» из этого учреждения. «Инцидент в настоящее время расследуется, и в настоящее время нет никаких дополнительных подробностей», - добавлено в записке. Молодые люди, один из которых, по-видимому, футболист из академии, были найдены экстренными службами в четверг вечером, четверо из них с остановкой сердца, в арендуемом жилье в южном городе округа Броуард, где они останавливались на весенние каникулы. По словам Стива Голлана, начальника пожарной службы Форт-Лодердейла, штат Флорида, в пятницу двое из курсантов оставались в реанимации в местной больнице, один из них интубировали и получали помощь с искусственным дыханием, а трое других находились в стабильном состоянии. «Четверо из этих людей принимали вещество, предположительно кокаин, смешанное с фентанилом, когда у них была остановка сердца», - сообщил начальник пожарной службы. Двое других были друзьями этих четырех жертв, и, помогая им с помощью методов сердечно-легочного дыхания, они были «подвергнуты» воздействию смеси и пострадали, учитывая эффективность фентанила, добавил Голлан. Кроме того, молодую женщину, которая находилась в доме, также пришлось доставить в местную больницу после того, как она почувствовала себя плохо, сообщает газета Miami Herald в эту субботу. Согласно данным государственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фентанил является синтетическим наркотиком в 50 раз более мощным, чем героин, и в 100 раз мощнее морфина, который подчеркивает, что он является наиболее распространенным заболеванием за случаями передозировки. ШЕФ кружева/дмт