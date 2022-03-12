Норвич Сити встречается с «Лидс Юнайтед» в поисках последнего места

Двум претендентам не повезло в предыдущих матчах.

равно — перед. В предыдущих 4 матчах один из них сравнял счет и потерпел поражение 3 раза.

Норвич Сити проиграл «Челси» со счетом 1:3. Он провел 4 игры, не имея возможности набрать очки, с последовательными поражениями.

Лидс и Норвич встретятся завтра в 11:00 (по аргентинскому времени). Матч 29-го дня чемпионата Англии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет проведен на стадионе Элланд Роуд.

Заведение занимает 16-е место с 23 очками и 5 победами, в то время как посетитель достиг 17 единиц и занял 20-е место в турнире.

Стюарт Эттвелл был назначен контролировать матч.

Часы работы Лидс Юнайтед и Норвич Сити, в зависимости от страны

Аргентина: 11:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 09:00

Мексика CST и Никарагуа: 08:00 часов

Мексика MST и Мексика PST: 07:00 часов

Венесуэла: 10:00 утра

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