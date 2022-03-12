Нет проблем, Медведев проходит второй раунд Индиан-Уэллса

ИНДИАН УЭЛЛС, Калифорния, США (AP) - Даниил Медведев обыграл Томаша Мачака со счетом 6-3, 6-2 в субботу во втором раунде турнира Indian Wells Masters, первом турнире, в котором сыграл россиянин после того, как он стал номером один в мире.

Медведев быстро избавился от своего чешского оппонента, убив Мачака чуть более чем за час. Россиянин выиграл 80% своих очков на первой подаче и спас единственный брейк-пойнт, с которым столкнулся.

Несколько дней назад Медведев получил трофей, посвященный его статусу на вершине рейтинга ATP. Он сместил Новака Джоковича, которому не разрешают въезжать в Соединенные Штаты для игры, потому что он не вакцинирован от COVID-19.

Медведев входит в число теннисистов из России и Беларуси, которые соревнуются в Индиан-Уэллсе без флага, символов или гимнов родной страны в результате российского вторжения в Украину. Решение об устранении национальной идентичности было принято Международной федерацией тенниса и обоими турами.

Позже в турнире примут участие испанец Рафаэль Надаль и японка Наоми Осака.