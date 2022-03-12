Европейские переговорщики считают, что «никто не должен получать прибыль от переговоров» по иранскому ядерному соглашению

«Никто не должен воспользоваться переговорами» Венского пакта об иранском соглашении, заявили европейские переговорщики (Франция, Германия и Великобритания) в заявлении в субботу, после того как новые российские требования заблокировали дискуссии.

В совместном коммюнике, без упоминания России, три европейские страны (известные в этом соглашении как E3) заявили, что «никто не должен стремиться воспользоваться переговорами о возвращении СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] для получения гарантий, которые не имеют к этому никакого отношения соглашение».

«Это может привести к краху соглашения, что лишит иранский народ прекращения санкций, а международное сообщество необходимых гарантий по иранской ядерной программе», - добавляют они в своем тексте.

4 марта дипломаты объявили, что пакт неизбежен после нескольких месяцев жестких переговоров. Но на следующий день Москва под волной санкций западных держав из-за вторжения в Украину попросила Соединенные Штаты дать гарантии, что эти новые меры не повлияют на ее экономическое сотрудничество с Ираном.

Некоторые утверждают, что глава дипломатии США Энтони Блинкен назвал «неуместными», но это не остановило дискуссии.

«Мы выражаем свое разочарование», — настаивали участники заявления. «Мы понимаем, что Иран и США активно работали над решением последних двусторонних вопросов и готовы закрыть сделку сейчас».

«Договоренность о возвращении к СВПД может и должна быть закрыта в самом срочном порядке», — добавляют они.

11 месяцев назад Иран возобновил переговоры в Вене с крупнейшими державами (США, Китаем, Францией, Соединенным Королевством, Россией и Германией), чтобы попытаться спасти соглашение 2015 года, подписанное для предотвращения производства Ираном атомной бомбы в обмен на отмену санкций, которые душат его экономику.

Этот пакт сошел на нет, когда Соединенные Штаты под мандатом Дональда Трампа вышли из него и вновь ввели санкции против Ирана. В ответ Исламская Республика не выполнила своих обязательств.

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