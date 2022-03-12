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суббота 12 март 2022
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Россия

Европейские переговорщики считают, что «никто не должен получать прибыль от переговоров» по иранскому ядерному соглашению

12 март 2022

«Никто не должен воспользоваться переговорами» Венского пакта об иранском соглашении, заявили европейские переговорщики (Франция, Германия и Великобритания) в заявлении в субботу, после того как новые российские требования заблокировали дискуссии.

В совместном коммюнике, без упоминания России, три европейские страны (известные в этом соглашении как E3) заявили, что «никто не должен стремиться воспользоваться переговорами о возвращении СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] для получения гарантий, которые не имеют к этому никакого отношения соглашение».

«Это может привести к краху соглашения, что лишит иранский народ прекращения санкций, а международное сообщество необходимых гарантий по иранской ядерной программе», - добавляют они в своем тексте.

4 марта дипломаты объявили, что пакт неизбежен после нескольких месяцев жестких переговоров. Но на следующий день Москва под волной санкций западных держав из-за вторжения в Украину попросила Соединенные Штаты дать гарантии, что эти новые меры не повлияют на ее экономическое сотрудничество с Ираном.

Некоторые утверждают, что глава дипломатии США Энтони Блинкен назвал «неуместными», но это не остановило дискуссии.

«Мы выражаем свое разочарование», — настаивали участники заявления. «Мы понимаем, что Иран и США активно работали над решением последних двусторонних вопросов и готовы закрыть сделку сейчас».

«Договоренность о возвращении к СВПД может и должна быть закрыта в самом срочном порядке», — добавляют они.

11 месяцев назад Иран возобновил переговоры в Вене с крупнейшими державами (США, Китаем, Францией, Соединенным Королевством, Россией и Германией), чтобы попытаться спасти соглашение 2015 года, подписанное для предотвращения производства Ираном атомной бомбы в обмен на отмену санкций, которые душат его экономику.

Этот пакт сошел на нет, когда Соединенные Штаты под мандатом Дональда Трампа вышли из него и вновь ввели санкции против Ирана. В ответ Исламская Республика не выполнила своих обязательств.

для/фз/пз/грп/меня

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