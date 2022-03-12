Ницца побег с ничьей против Монпелье

ПАРИЖ (AP) — Ницца сбежала в субботу с ничьей 0:0 во французской лиге после того, как капитан Данте был выгнан, а полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье пропустил пенальти в первом тайме.

Расположенная на 2-м месте, Ницца на 12 очков отстает от лидера Пари Сен-Жермен и на три очка выше Марселя, что может связать это с победой в воскресенье против Бреста. Второе место гарантирует им место в Лиге чемпионов.

38-летний Данте выиграл это соревнование со своей бывшей командой, мюнхенской «Баварией». Но красную карточку он получил на 35-й минуте в субботу после того, как фолил Эльве Валя, энергичного нападающего среднего возраста.

Саванье - один из лучших полузащитников лиги, но он пытался вытащить Паненку за домашнюю команду, продвигаясь всего с двумя шагами. Вратарь «Ниццы», аргентинец Вальтер Бенитес не попал в ловушку и легко избежал ворот.

Но Бенитеса обогнали вскоре после перерыва, но удар Валера Гармена попал в штангу.

Позже тренер Антуана Комбуаре «Нант» посетит Труа, который рассчитывает на свою шестую победу в семи играх.