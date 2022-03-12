Никарагуа: судья признает Кристиану Чаморро виновной

МЕХИКО СИТИ (AP) — Журналист и бывший кандидат в президенты от оппозиции Кристиана Чаморро была осуждена в пятницу в Никарагуа за отмывание денег и другие преступления после семидневного судебного разбирательства, сообщили источники в защите.

68-летняя Чаморро - дочь бывшего президента Никарагуа Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997) и находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года. Она считалась фаворитом, чтобы бросить вызов президенту Даниэлю Ортегу на выборах в ноябре прошлого года, на которых президент был переизбран на четвертый срок после заключения в тюрьму шести других кандидатов в президенты.

Вместе с Кристианой Чаморро ее брат Педро Хоакин и три бывших сотрудника Фонда Виолеты Барриос де Чаморро (FVBCH) были признаны виновными, которыми журналист руководил до января 2021 года.

Государственное министерство попросило судью о 13-летнем тюремном заключении для Кристианы Чаморро, а также Вальтера Гомеса, администратора FVBCH, и Маркоса Флетеса, бухгалтера той же неправительственной организации, а для Педро Хоакина Чаморро и водителя Педро Васкеса прокуратура запросила 7 лет тюрьмы.

Ожидается, что судья объявит обвинительные приговоры в ближайшие дни. Пробный марафон начался 4 марта.

Слушания проходили в помещении полицейской тюрьмы в Эль-Чипоте, где с середины 2021 года содержатся четверо заключенных, за исключением Кристианы Чаморро. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила более 30 свидетелей, из которых около 20 были сотрудниками полиции, как показала защита.

Преступления, обвиняемые Кристиане Чаморро, заключаются в отмывании денег, собственности и активов, незаконном присвоении и удержании, неправомерном управлении и идеологической лжи. Правительство Ортеги утверждает, что FVBCH Кристиана Чаморро совершала «нерегулярные сделки» с финансовыми средствами правительств и международных организаций.

Фонд Чаморро, который закрыл свою деятельность в январе 2021 года, был посвящен продвижению учебных курсов для журналистов и финансированию средств массовой информации и проектов по защите свободы выражения мнений. Семья Чаморро также владеет газетой «La Prensa», которая была закрыта правительством в августе прошлого года и по-прежнему находится под оккупацией полиции.

Суд над этими задержанными является частью серии слушаний, которые начались 1 февраля в отношении примерно 46 оппонентов, лишенных свободы на срок более восьми месяцев.

Еще один брат оппозиции, коллега-журналист Карлос Фернандо Чаморро, был обвинен в тех же преступлениях по делу FVBCH, но арестовать его не удалось, поскольку он отправился в изгнание. Три брата заняли критическую позицию по отношению к Ортегу, особенно после подавления правительством социальных протестов, вспыхнувших в 2018 году.