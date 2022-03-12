НФЛ: Дешон Уотсон избегает уголовных обвинений по обвинениям в сексуальном насилии

Дешону Уотсону, звезде футбольной лиги «Хьюстон Тексанс» (НФЛ), не грозит уголовное преследование из-за обвинений в сексуальных проступках, поданных против него многочисленными профессиональными массажистами, сообщили в пятницу официальные лица.

После слушания показаний свидетелей большое жюри приняло решение не привлекать к ответственности Уотсона, говорится в заявлении прокуратуры округа Харрис, штат Техас.

«После того, как большому жюри округа Харрис были представлены все доказательства и была предоставлена возможность заслушать всех свидетелей, присяжные отказались преследовать Дешона Уотсона», - отмечается в тексте.

26-летний Уотсон был обвинен более чем 20 женщинами в нападении и сексуальных домогательствах во время лечения, что он отрицал.

После разразившегося скандала Уотсон не сыграл ни одного матча с техасцами в прошлом сезоне.

Его адвокат Расти Хардин выразил удовлетворение решением суда.

«Мы рады, что большое жюри тщательно изучило этот вопрос и пришло к тому же выводу, что и мы», — говорится в заявлении Хардина. «Дешон Уотсон не совершал никаких преступлений и не виновен ни в каких правонарушениях».

«Теперь, когда уголовные расследования закончены, мы рады двигаться вперед с заявлениями по гражданским делам», - сказал он.

Сам Уотсон тогда присутствовал на прессе вне аудитории.

«Это определенно очень эмоциональное время для меня», - сказал он. «Я знаю, что мы еще далеки от завершения и не решаем то, что нам нужно делать с юридической стороны. Но сегодня, безусловно, отличный день».

«Я продолжу бороться за восстановление своего имени и имиджа в сообществе», - сказал он.

Уотсон, запросивший его перевод в техасцы до скандала, теперь может стать одним из следующих квотербеков, сменивших команды.

Однако квотербеку все равно могут грозить тяжелые пенальти со стороны НФЛ, если будет определено, что он нарушил политику личного поведения лиги.

Уотсон лидировал в НФЛ по проходным ярдам (4832) в сезоне 2020 года, имея 33 тачдауна и всего семь перехватов, и трижды был выбран для участия в Pro-Bowl (Матч всех звезд).

rcw-гбв/кл