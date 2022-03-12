Наполи стремится подняться на вершину турнира

Обе команды постараются не повторить то, что они сделали в последнем матче турнира. Визит остался с пустыми руками после поражения в прошлый день. Со своей стороны, местной команде удалось спасти очко в жеребьевке, достигнутой в предыдущую дату.

Эллада Верона набрала только одно очко в своем последнем матче против «Фиорентины», сравняв счет 1:1. За предыдущие 4 дня он дважды побеждал, 1 сравнял счет и потерпел поражение 1 раз.

Наполи проигрывает на своем стадионе «Милану» со счетом 0:1. В своих последних встречах он одержал 2 победы и 2 ничьи.

Верона и Наполи встретятся завтра в 11:00 (по аргентинскому времени). Матч 29-й даты Италия — Серия А TIM 2021-2022 пройдет на стадионе Маркантонио Бентегоди.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 2. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Заведение находится на девятом месте с 41 очком и 11 победами, а посетитель достиг 57 единиц и занял третье место в турнире.

Даниэле Довери будет отвечать за справедливость в матче.

Расписание Hellas Verona и Napoli, в зависимости от страны

Аргентина: 11:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 09:00 часов

Мексика CST и Никарагуа: 08:00 часов

MST в Мексике и Mexico PST: 07:00 часов

Венесуэла: 10:00 утра

Источник примечания и изображения: DataFactory