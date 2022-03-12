Надаль не сыграет в Мастерс 1000 Майами

Sports Writing, 12 марта Рафаэль Надаль не будет играть в Miami Masters 1000, который пройдет с 23 марта по 3 апреля, поскольку турнир объявлен официальным, в котором чемпион двадцати одного титула Большого шлема не включен в свой список участников. Испанский теннисист, который в этом сезоне одержал пятнадцать побед, предпочитает дозировать сезон, и после участия в Indian Wells Masters 1000 он начнет подготовку к грязевому сезону. Австралиец Джон Миллман займет место Надаля в Майами - турнире, в котором он не играл с 2017 года и никогда не выигрывал. Надаль планирует начать грунтовую стадию на Masters 1000 в Монте-Карло и продолжить в Барселоне, Masters 1000 в Мадриде, Masters 1000 в Риме и, наконец, на Ролан Гаррос, втором турнире Большого шлема сезона. ШЕФ апа/джл