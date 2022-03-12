Мюррей делает историю в Индиан-Уэллсе, Багнис продвигается вперед, а Хаддад-Майя проигрывает

Лос-Анджелес (США), 11 марта Энди Маррей одержал 700-ю победу в карьере в день в Индиан-Уэллсе, в котором аргентинец Факундо Багнис перешел во второй раунд, а бразильская Беатрис Хаддад Майя попрощалась. Маррей преодолел первый круг турнира в калифорнийской пустыне, обыграв японского Таро Даниэля со счетом 1-6, 6-2 и 6-4. Таким образом, шотландец стал восемнадцатым игроком Открытой Эры, одержавшим 700 побед, и теперь он один из четырех игроков, которые все еще активны (Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович — остальные три). «Достижение этого числа (700 побед) - действительно хорошее достижение», - сказал он на пресс-конференции. «Я бы не сказал, что в своей карьере я обязательно сосредотачивался на количестве побед, статистике или тому подобном. Однако по мере того, как вы становитесь старше и достигаете конца своей карьеры, есть определенные вехи, которых было бы хорошо достичь», - признался он. Мюррей также признал, что ему было трудно в последние годы, отмеченные травмами и его готовностью вернуться на самый высокий уровень. «Попасть туда непросто (700 побед). Мне сказали, что я приехал в 600 в Цинциннати в 2016 году. Пять с половиной лет, чтобы получить последнюю сотню, поэтому мне потребовалось время», — признался 34-летний теннисист-ветеран. С другой стороны, представители латиноамериканцев дали в этот день одну из извести и одну из песка. Аргентинец Факундо Багнис вышел во второй раунд, победив швейцарца Анри Лааксонена со счетом 6-3 и 7-6 (4). Плохие новости появились в женской ничьей, где датчанка Клара Таусон обыграла бразильку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6-4 и 6-3 во втором круге. Что касается испанских теннисистов, Гарбинье Мугуруза снялся в большом разочаровании того дня, когда он упал до первых перемен. Американка Элисон Риск, которая начала проигрывать первые 9 игр матча, в итоге неожиданно вернулась против Мугурузы, восьмого сеяного турнира, и выиграла 0-6, 6-3 и 6-1 в матче, соответствующем второму раунду. С другой стороны, испанец Жауме Мунар вышел во второй раунд, победив китайца Juncheng Shang со счетом 6-3 и 6-4 за один час 41 минуту.