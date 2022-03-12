Мюррей побеждает Дэниела в Индиан-Уэллсе и одержал

ИНДИАН-УЭЛЛС, Калифорния, США (AP) — Энди Маррей победил Таро Дэниела в пятницу со счетом 1-6, 6-2, 6-4 в первом раунде Indian Wells Masters и одержал 700 побед в карьере.

«Это очень много значит для меня, потому что я знаю, как трудно было. Конечно, больше в последние годы», - сказал Мюррей, имея в виду тот факт, что он пострадал от многочисленных травм и COVID-19. «Когда вы посмотрите на игроков, которые сделали это, вы поймете, что многие из них лучшие за последние 30 или 40 лет».

Шотландец, получивший приглашение играть в калифорнийской пустыне, дважды выступал сзади в игре, которая длилась почти два часа против теннисиста с квалификационного этапа.

Маррей преодолел дефицит со счетом 1-3 в третьем сете, выиграв пять из шести последних игр.

«Мне удалось начать улучшаться по ходу матча», — сказал Маррей. «И в конце концов я хорошо закончил».

Маррей сломал подачу японца Даниэля, чтобы связать сет со 3. 34-летний британец лидировал 40-0 в последней игре, прежде чем закрыть победу своим третьим матч-пойнтом.

«Я уже стар, поэтому они начинаются в 11 утра, поэтому мне нужно немного времени, чтобы начать работу», - сказал Мюррей после игры.

Это было третье противостояние в этом году между Дэниелом, 106 в рейтинге, и Мюрреем. Дэниел победил на Открытом чемпионате Австралии, Мюррей, который занимает 88-е место в мире, был коронован в Дохе в прошлом месяце.

Мюррей никогда не выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе. Его лучшее участие было в 2009 году, когда он проиграл финал Рафаэлю Надалю. Он был полуфиналистом в 2007 и 2015 годах, оба раза уступив Новаку Джоковичу.

Эмма Радукану пришла после Маррея на первый корт и обыграла Кэролайн Гарсия со счетом 6-1, 3-6, 6-1. Мюррей выразил поддержку Радукану, своему британскому соотечественнику, который выиграл US Open в прошлом году.

И оба столкнулись кулаками, когда Радучану ждал выхода на корт.

«Всегда немного странно, когда приходишь за кем-то, кто победил», - сказал он. «Вы говорите: «Я тоже хочу сделать это». Это дает вам дополнительное топливо. Я очень рад за него».

В других матчах польская Ига Святек (3-я преквалификация) победила Анхелину Калинину со счетом 5-7, 6-0, 6-1.

Чешка Каролина Плишкова (7-е место) назначила семь эйсов, но уступила Данке Ковинич — 2-6, 7-5, 6-4. Это был дебют в этом сезоне для чеха, который пропустил первые два месяца из-за травмы руки.

Румыны Симона Халеп (24-е) и Сорана Кирстя продвинулись вперед.