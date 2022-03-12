Мухика не хочет «радикализировать» референдум, а уступить место молодежи

Монтевидео, 12 марта Бывший президент Уругвая Хосе «Пепе» Мухика заявил в субботу, что не хочет вмешиваться, чтобы не «радикализироваться» в кампании по референдуму «ДА», который стремится отменить 135 статей звездного закона правительства, и подчеркнул, что хочет уступить место молодежь. После встречи с президентом Frente Amplio (FA) Фернандо Перейрой и делегатами Международного образования бывший президент Уругвая (2010-2015) рассказал прессе, почему он не принял активного участия в конкурсе, который приведет уругвайцев на избирательные участки 27 марта. «Я не хотел вмешиваться, потому что я не хочу радикализироваться; потому что я старик, которого, как я знаю, я радикализую, и я не хочу, чтобы мой народ воевал», - сказал бывший партизан Национально-освободительного движения (НОФМ) с фермы (сельского поместья), где он живет. Бывший президент, который ушел со своего места в Сенате в 2020 году, чтобы защитить себя от пандемии и облегчить обновление поколений, сказал, что, хотя «очевидно», что его голос розовый (цвет бюллетеня за «ДА»), он хочет уступить дорогу молодым людям или «новым деревьям». «Старые деревья очень тенистые, но они скоро погибнут, мы должны уступить место новым деревьям, и я делаю это сознательно, я не хочу занимать то место, которое должны занимать другие», - подчеркнул он. Как бы то ни было, учитывая тот факт, что недавний опрос внутреннего опроса ФА отметил, что голос Мухики будет ключом к захвату неопределившихся голосов, он уточнил, что подаст «руку», если ему понадобится «от всего сердца», поскольку у него есть «долг» перед боевиками, которые собрали подписи за то, что его «взорвали» вверх» по covid-19 в этот период. С другой стороны, Мухика был обеспокоен климатом конфронтации, который породил референдум в его стране. «Я не верю в упрощенный черно-белый анализ, все это плохо и хорошо. Ложь, дело гораздо сложнее, и я не хочу, чтобы умы людей были похожи на (местные футбольные команды) Nacional против Пеньяроля, мы должны обогатить голову и культуру всего города», - сказал он. Как сообщает местная газета El País, генеральный секретарь Интернационала Дэвид Эдвардс на встрече выразил тревогу по поводу «запугивания» уругвайских профсоюзов и, отвечая на вопрос об этом, Мухика сказал, что необходимо единство. «Этот город должен защищать государственное образование, это место, где мы начинаем быть равными (...), и граждане должны взять на себя обязательство заботиться о нем, это коллективный капитал, это инструмент наших детей, и в этом я вижу отсутствие приверженности», - заключил он.