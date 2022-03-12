Мугуруза снова разбивается в Индиан-Уэллсе; Мюррей празднует свою победу в 700

Оставив игру на треке, испанско-венесуэльская теннисистка Гарбинье Мугуруза была снова выбыта в эту пятницу в своем дебюте на турнире в Индиан-Уэллсе, в то время как Соединенное Королевство отпраздновало квалификацию Эммы Радукану и Энди Маррея, в 700-й победе в карьере.

Американка Элисон Риск, 53 место в мировом рейтинге, подарила огромную радость местным болельщикам своей необычной победой над Мугурузой (9-е) со счетом 0-6, 6-3 и 6-1 за один час и 33 минуты матча.

Мугуруза, победитель двух турниров Большого шлема, доминировал в этом пересечении второго круга с самого начала, взяв первый сет и лидируя со счетом 3:0 во втором.

С этого момента игра Мугурузы была заблокирована и Риске приковал восемь игр подряд, что перевернуло счет и довело её к неожиданной победе.

«После первого сета хуже в буквальном смысле быть не могло», — признался позже Риске. «Но я знал, что если я получу немного (в матче), у меня будут шансы».

Таким образом, Мугуруза снялся в одном из первых сюрпризов Индиан-Уэллса, втором турнире WTA 1000 года, когда премьера состоялась во второй раз подряд.

Бывшая первая ракетка мира добавляет еще одно разочарование в трудном старте кампании, в которой она была награждена во втором круге Australian Open, а затем и в четвертьфинале турнира в Дохе.

— британские триумфы —

Третий день Индиан-Уэллса начался с победы британца Энди Маррея над японцем Таро Даниэлем со счетом 1-6, 6-2 и 6-4.

Бывший номер один в мире, таким образом, взял реванш Дэниелу за январский вылет на Australian Open, и вышел в следующий этап единственного Masters 1000 на хардовом корте, отсутствующем в его рекорде.

Маррей продолжает пытаться вернуться в элиту тенниса после нескольких сезонов, отмеченных травмами.

В эту пятницу он выполнил один из голов, которые у него были на данный момент в карьере, чтобы добавить свою 700-ю победу, отметку, которую среди активных игроков имеют только три гиганта мирового тенниса: Роджер Федерер (1251), Рафаэль Надаль (1,043) и Новак Джокович (991).

«Это была цель, которую я поставил в конце прошлого года. Я ждал этого уже давно, поэтому очень рад сделать это здесь», — сказал Маррей после игры.

Со своей стороны, соотечественница Эмма Радукану, действующая чемпионка Открытого чемпионата США, премьера своего победного шкафчика в Индиан-Уэллсе против француженки Кэролайн Гарсия со счетом 6-1, 3-6 и 6-1.

13 место в рейтинге WTA, Радукану боролся во втором сете против Гарсии (66-е место), но избежал сюрпризов в третьем, быстро продвинувшись вперед со счетом 3:0.

В 19 лет Рэдукану пытается оправдать гигантские ожидания, вызванные его удивительным триумфом в 2021 году на Flushing Meadows, где он не отказался ни от одного сета на пути к титулу с предыдущих раундов.

С тех пор он накапливал разочарования в событиях, которые он играл, в том числе выбывание недели спустя после дебюта в Индиан-Уэллсе.

«Приятно вернуться, и я очень рад своей первой победе здесь, в пустыне», — заявил в пятницу Радукану.

- Святек и Халеп продвигаются вперед

Тем временем польская Ига Святек и румынка Симона Халеп, два претендента на титул в этом турнире категории WTA 1000, прошли в третий раунд, оставив свой сет на выезде.

Святек, 4 место в рейтинге WTA, был тем, кто пережил больше всего трудностей, чтобы обыграть украинку Анжелину Калинину (50-е место) со счетом 5-7, 6-0 и 6-1.

Между тем Халеп, чемпионка Ролан Гаррос в 2018 году и Уимблдоне в 2019 году, победила россиянку Екатерину Александрову со счетом 6-2, 4-6 и 6-2 за один час 47 минут игры.

- Результаты пятницы на турнире в Индиан-Уэллсе:

Мужчины первый раунд

Холгер Руне (DEN) победил Уго Гумберта (FRA) 6-3, 6-2

Миомир Кечманович (СРБ) и Лиам Броуди (Великобритания) 6-4, 4-6, 6-4

Жауме Мунар (ESP) в Цзюньчэн Шан (CHN) 6-3, 6-4

Доминик Кепфер (ГЕРМАНИЯ) - Бенуа Пер (ФРА) 2-6, 7-5, 6-4

Оскар Отте (Германия) Ришару Гаске (Франция) 6-2, 1-6, 6-3

Эмиль Руусувуори (ФИНА) и Филипп Кольшрайбер (ГЕРМАНИЯ) 6-3, 6-3

Энди Маррей (ШОТ) и Таро Даниэль (Япония) 1-6, 6-2, 6-4

Джордан Томпсон (С) Дэвиду Гоффину (БЕЛ) 4-6, 7-5, 7-6 (7/3)

Женский второй раунд

Анна Калинская (Россия) победила Ализе Корне (FRA/N.33) 6-4, 0-6, 6-2

Сорана Кирстя (RUM/N.26) a Айла Томлянович (Австралия) 6-4, 7-5

Симона Халеп (RUM/N.24) a Екатерина Александрова (Россия) 6-2, 4-6, 6-2

Эмма Радукан (GBR/N.11) Кэролайн Гарсия (Франция) 6-1, 3-6, 6-1

Петра Мартич (CRO) и Тамара Зиданшек (SLO/N.19) 7-5, 7-6 (8/6)

Людмила Самсонова (RUS/N.28) a Энн Ли (США) 4-6, 6-4, 6-3

Данка Ковинич (МНЭ) и Каролина Плишкова (CZE/N.7) 2-6, 7-5, 6-4

Ига Святек (ПОЛЬ/№3) a Анжелина Калинина (УКР) 5-7, 6-0, 6-1

Клара Таусон (DEN/N.29) Беатрис Хаддад Майя (БРА) 6-4, 6-3

Элисон Риск (США) - Гарбинье Мугуруза (ESP/N.8) 0-6, 6-3, 6-1