Международное письмо, 12 марта Министерство обороны России обвинило украинские войска в недопущении открытия десяти гуманитарных коридоров, предложенных Россией, и заявило, что в некоторых украинских городах гуманитарная ситуация уже катастрофическая. «Пока Вооруженные силы Российской Федерации полностью соблюдают временное прекращение огня (для эвакуации гражданского населения), украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности об открытии гуманитарных коридоров в Россию», — Михаил Мизинцев, глава национальной обороны России Об этом сообщил сегодня Центр управления. «Информация об этом просто не распространялась среди населения городов Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Киев отказывается подтверждать гуманитарные коридоры для эвакуации украинских граждан в Россию», — заявил Мизинцев на пресс-конференции, сообщают российские агентства. Он заявил, что в некоторых украинских городах гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов, особенно в портовом городе Мариуполе, где, по его словам, «сотни тысяч людей, включая иностранцев, находятся там принудительно заблокированы». Военный чиновник заявил, что Россия в последний день самостоятельно эвакуировала около 10 000 человек из сепаратистских районов Донецка и Луганска. И он обвинил «неонацистские» украинские силы в том, что они арестовали 450 мирных жителей, которые пытались покинуть Сумскую область на север через город Суджа в сторону российского Курска. «Личные автомобили были захвачены, а гражданских лиц просто отправили обратно в обратном направлении», — сказал Мизинцев. ШЕФ инт/vh/fpa