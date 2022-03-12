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пятница 11 март 2022
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Россия

Более четырех тысяч полицейских и военных будут сопровождать выборы в Кундинамарке

Губернатор Кундинамарки Николас Гарсия заверил, что все готово к выборам в следующее воскресенье, 13 марта.

11 март 2022
Foto de archivo. Un soldado colombiano cuida un puesto de votación durante las elección presidencial de 2018 en Bogotá, Colombia, 26 de mayo, 2018. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo. Un soldado colombiano cuida un puesto de votación durante las elección presidencial de 2018 en Bogotá, Colombia, 26 de mayo, 2018. REUTERS/Henry Romero

В следующее воскресенье, 13 марта, в Колумбии пройдут выборы в Конгресс, а также консультации коалиций для избрания следующих кандидатов в президенты. Учитывая это важное национальное событие, правительство Кундинамарки заверило, что все готово к тому, чтобы жители этого департамента осуществили свое право голоса.

Губернатор Кундинамарки Николас Гарсия призвал всех Кундинамаркиз, уполномоченных голосовать, напомнить им, что на территории все готово, чтобы гарантировать упорядоченный и спокойный день.

Как пояснил президент департамента, более четырех тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной армии будут сопровождать 503 избирательных участка и в целом по всей территории, чтобы обеспечить безопасность в департаменте на следующий день выборов.

«Мы хотим повторить приглашение более чем 2 070 000 Кундинамарок, которые могут воспользоваться своим правом голоса, сделать это в ближайшее воскресенье, 13 марта», — заявил губернатор Кундинамарки Николас Гарсия.

В связи с этими выборами важно помнить, что в Кундинамарке, согласно переписи населения, право голоса имеют 2 070 075 человек. Из них 1 056 608 женщин и 1 013 467 мужчин.

Следует также отметить, что в департаменте насчитывалось 503 избирательных участка, распределенных следующим образом: 296 в городских районах; 190 в сельских районах, то есть в округах и инспекциях; девять пунктов в тюрьмах и восемь переписных участков, координируемые Национальным управлением записи актов гражданского состояния.

Правительство Кундинамарки напомнило, что для обеспечения безопасности и облегчения свободного передвижения как по национальным дорогам, межмуниципальным дорожным коридорам, так и на избирательных участках было установлено устройство с 4788 мужчинами (1370 из полиции и 3418 из Национальной армии). Кроме того, в муниципалитетах будут дежурить 36 прокуроров из Группы немедленного реагирования (URI) Генеральной прокуратуры.

Наконец, чтобы следить в режиме реального времени и своевременно сообщать о событиях, администрация департамента создала институциональный командный пункт (PMI) в помещениях командования департамента полиции Кундинамарки.

В PMI будут задействованы силы безопасности и органы управления. «Сценарий внимания, который будет связан с местными несоответствиями, которые могут быть использованы в день выборов для проведения публичных демонстрационных мероприятий», - пояснили в правительстве.

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