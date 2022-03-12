Более четырех тысяч полицейских и военных будут сопровождать выборы в Кундинамарке

Foto de archivo. Un soldado colombiano cuida un puesto de votación durante las elección presidencial de 2018 en Bogotá, Colombia, 26 de mayo, 2018. REUTERS/Henry Romero

В следующее воскресенье, 13 марта, в Колумбии пройдут выборы в Конгресс, а также консультации коалиций для избрания следующих кандидатов в президенты. Учитывая это важное национальное событие, правительство Кундинамарки заверило, что все готово к тому, чтобы жители этого департамента осуществили свое право голоса.

Губернатор Кундинамарки Николас Гарсия призвал всех Кундинамаркиз, уполномоченных голосовать, напомнить им, что на территории все готово, чтобы гарантировать упорядоченный и спокойный день.

Как пояснил президент департамента, более четырех тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной армии будут сопровождать 503 избирательных участка и в целом по всей территории, чтобы обеспечить безопасность в департаменте на следующий день выборов.

«Мы хотим повторить приглашение более чем 2 070 000 Кундинамарок, которые могут воспользоваться своим правом голоса, сделать это в ближайшее воскресенье, 13 марта», — заявил губернатор Кундинамарки Николас Гарсия.

В связи с этими выборами важно помнить, что в Кундинамарке, согласно переписи населения, право голоса имеют 2 070 075 человек. Из них 1 056 608 женщин и 1 013 467 мужчин.

Следует также отметить, что в департаменте насчитывалось 503 избирательных участка, распределенных следующим образом: 296 в городских районах; 190 в сельских районах, то есть в округах и инспекциях; девять пунктов в тюрьмах и восемь переписных участков, координируемые Национальным управлением записи актов гражданского состояния.

Правительство Кундинамарки напомнило, что для обеспечения безопасности и облегчения свободного передвижения как по национальным дорогам, межмуниципальным дорожным коридорам, так и на избирательных участках было установлено устройство с 4788 мужчинами (1370 из полиции и 3418 из Национальной армии). Кроме того, в муниципалитетах будут дежурить 36 прокуроров из Группы немедленного реагирования (URI) Генеральной прокуратуры.

Наконец, чтобы следить в режиме реального времени и своевременно сообщать о событиях, администрация департамента создала институциональный командный пункт (PMI) в помещениях командования департамента полиции Кундинамарки.

В PMI будут задействованы силы безопасности и органы управления. «Сценарий внимания, который будет связан с местными несоответствиями, которые могут быть использованы в день выборов для проведения публичных демонстрационных мероприятий», - пояснили в правительстве.

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