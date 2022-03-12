Монтеррей побеждает Масатлан со счетом 2:1 голом Тико Кэмпбелла в мексиканском

С голом костариканца Джоэла Кэмпбелла монтеррейский «Райадос» обыграл Масатлан «Каннонерос» со счетом 2:1 на стадионе BBVA в пятницу в начале десятого тура турнира по мексиканскому футболу Клаусура-2022.

На 18-й минуте «Райадос» пробил со штрафного справа, Альфонсо Гонсалес привел мяч в движение, а колумбиец Стефан Медина забил 1:0 головой на краю небольшой зоны.

В 41 год Луис Ромо забил мяч и позволил Кэмпбеллу в штрафной, который определил 2-0 с помощью низкого и перекрестного касания, чтобы преодолеть бросок уругвайского голкипера Николаса Викониса.

Масатлан приблизился к 72 на табло, когда Мигель Сансорес забил 2-1 выстрелом попкорна внутри небольшой зоны.

С этим результатом Монтеррей набрал 12 очков, а Масатлан выиграл семь очков.

На Олимпийском стадионе имени Бенито Хуареса «Фокс» «Атлас» обыграли «Храбрых» Хуареса со счетом 2:1.

На 24-й минуте колумбиец Хулиан Киньонес забил 1-0 ударом примерно в 25 метрах от ворот, который окутал вратаря Уго Гонсалеса.

Киньонес дал голевую передачу в матче со счетом 2:0, который аргентинский Хулио Фурч забил касанием в небольшой области на 59.

2-1 в «Braves» был работой Фернандо Арсе в 65 лет с полуоборотом внутри коробки, чтобы поместить мяч в верхний правый угол.

Таким образом, спортивная команда набрала 18 очков, а команда Juarense осталась с восемью единицами.

День начался на стадионе Виктория, где «Райос» из Некакса обыграли 1-0 за закрытыми дверями «Белых петухов» из Керетаро, которые прибыли в здание, защищенное устройством безопасности.

Хериберто Хурадо забил единственный гол в матче за Некаксу прямым левосторонним и скрещенным ударом на 10-й минуте.

С этим результатом «Райос» набрал 11 очков, а «Белые петухи» остались с восемью единицами.

В каждом матче в эту пятницу судья приостанавливал действия на 62-й минуте, чтобы игроки собирались на средней площадке, чтобы обняться и передать послание мира после жестоких событий прошлой недели.

В прошлую субботу ровно на 62-й минуте матч между Керетаро и Атласом был приостановлен после того, как насилие с трибун вылилось на корт стадиона Ла Коррегидора.

Этот протокол отражения будет проведен во всех матчах десятого дня.

—Итоги дня

-пятница

Некакса-Керетаро 1-0

Хуарес-Атлас 1-2

Монтеррей-Мазатлан 2-1

-Суббота

Львиные тигры

Голубой крест-пумас

Гвадалахара-Америка

Толука Пачука

Атлетико Сан-Луис-Пуэбла

Сантос-Тихуана

Должности:

- Оч Дж Г Е П ГК ДИФ

1. Пуэбла 21 9 6 3 0 17 7 10

2. Пачука* 19 8 6 1 1 17 8 9

3. Атлас 18 10 5 3 2 12 7 5

4. Тигры* 17 8 5 2 1 17 13 4

5. Леон 15 9 4 3 2 9 7 2

6. Круз Азул 14 9 4 2 3 15 12 3

8. Монтеррей** 12 8 3 3 2 10 7 3

9. Пумы* 11 8 3 2 3 13 8 5

10. Гвадалахара 11 9 3 2 4 15 14 1

11. Тихуана* 11 8 3 2 3 8 10 -2

13. Хуарес* 8 9 2 2 5 8 12 -4

14. Святые 8 9 2 2 5 11 17 -6

15. Керетаро 8 10 1 5 4 8 14 -6

16. Атлетико Сан Луис* 7 8 2 1 5 8 11 -3

17. Масатлан* 7 9 2 1 6 10 17 -7

18. Америка 6 9 1 3 5 10 16 -6

*У них есть ожидающий матч

**У вас есть два незавершенных матча

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