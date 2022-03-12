Мисс Перу Ла Пре: Кьяра Вилланелла, Гаэла Барраса и Алондра Уарак побеждают в конкурсе на фоне резкой критики организации

После нескольких недель соревнований мисс Перу Ла Пре подошла к концу. Джессика Ньютон была ответственна за раскрытие имен победителей, которые вместе с организацией отправятся в Сальвадор, чтобы представлять Перу на конкурсе красоты.

После объявления топ-10 в программе En Boca de Todos, в которую входили Кьяра Вилланелла, Гаэла Барраса и Алондра Уарак, через их официальный Instagram анонсировал интервью, которые они провели со всеми участниками конкурса.

Жюри, состоящее из разных личностей из мира моды и красоты, встретилось с девочками-подростками, чтобы задать им вопросы, связанные с конкурсом, а также причины сохранения долгожданной короны.

Так каждый из претендентов начал парад перед камерами, чтобы ответить на вопросы людей, которые собирались определить свое будущее. Через несколько минут Джессика Ньютон позвонила всем кандидатам, чтобы объявить имена победителей.

Следует отметить, что всего будет выбрано четыре. Все они отправятся в Сальвадор с намерением подготовить их к представлению Перу на следующих конкурсах красоты по всему миру.

Первой организатор конкурса «Мисс Перу» упомянула Гаэлу Барраса, дочь «Томате» Барразы. Она была очень рада узнать, что была одной из избранных, потому что не раз упоминала, что одна из ее мечтаний - стать моделью.

Однако она была не единственной, потому что на втором месте оказалась молодая женщина по имени Миа. Сразу после избрания Кьяры Вильянеллы, дочери Кейко Фухимори, она также произнесла небольшой крик радости, зная, что будет представлять Перу.

Наконец, последней упоминалась дочь продюсера Нильвера Уарака, Алондра Уарак. Она также была выбрана в состав этой группы, которая будет представлять нашу страну на различных международных конкурсах красоты.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБВИНИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Избрание так называемых «дочерей знаменитых» вызвало большие споры в социальных сетях, где последователи «Мисс Перу Ла Пре» обвинили организацию в мошенничестве, выбрав Кьяру Вилланеллу, Гаэлу Баррасу и Алондру Уарак.

Многие из них говорили, что есть и другие кандидаты, которые заслуживают эту должность, потому что их интервью были безупречными и показали, что у них много перспектив для будущих конкурсов красоты.

В комментариях к прямой трансляции пользователи социальных сетей назвали решение жюри «мошенничеством», отметив, что победившие молодые женщины были выбраны только потому, что они были дочерьми известных телевизионных и политических персонажей.

«Этот конкурс - мошенничество», «Что за трафик, были девушки, которые откликнулись намного лучше, предпочтение заметно издалека», « Они взволновали многих девушек, которые отдали все на конкурс, чтобы были девушки, которые не заслуживают быть там, где они есть » некоторые комментарии, которые можно прочитать.

Пользователи социальных сетей против победительниц конкурса Мисс Перу Ла Пре. (Фото: инстаграм)

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