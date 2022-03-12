Мисс Перу Ла Пре 2022: кандидат осуждает предполагаемое мошенничество в пользу Кьяры Вилланеллы и других знаменитых дочерей

Гранд финал конкурса Мисс Перу Ла Пре 2022, который состоялся в ночь на пятницу, 11 марта, был окутан полемикой. Среди 160 конкурсантов, подавших заявки на конкурс красоты, Кьяра Вилланелла, дочь Кейко Фухимори; Алондра Уарак, дочь Нильвера Уарака; и Гаэла Барраса, дочь «Томате» Барраза стали тремя из четырех победителей конкурса вместе с Мией Лавдей.
Во время прямой трансляции пользователи сожалели, что так называемые «дочери знаменитостей» плохо выступили в финальном раунде вопросов, вызванных нервами. Однако многие были поражены, когда объявили, что всем троим удалось выйти на подиум четверки лучших.
После объявления результатов пользователи, не колеблясь, усомнились в авторитете организации «Мисс Перу», поскольку считали, что есть и другие кандидаты, которые были лучше подготовлены, а именно те, кто действительно заслужил корону и поездку в Сальвадор. Давайте вспомним, что они будут представлять Перу на следующих международных соревнованиях.
Хотя все это осталось в общественных беспорядках, кандидат от мисс Перу Ла Пре решила поднять свой голос протеста и осудить предпочтения по отношению к Кьяре Вилланелле, Гаэле Баррасе и Алондре Уарак через свои социальные сети. Он сделал это задолго до того, как девочки-подростки выиграли конкурс.
КОНКУРС КРАСОТЫ БЫЛ БЫ «ИСПРАВЛЕН»
Камила Эрнандес Масера была одной из претенденток конкурса, который не смог войти в десятку лучших, о чем было объявлено в прямом эфире программы En Boca de Todos. Узнав, что его оставили в стороне, он высказался в своих историях в Instagram, чтобы убедиться, что Мисс Перу Ла Пре 2022 уже «исправлена».
«К сожалению, все было организовано, я никогда не хотела верить этому или принимать это, но, к сожалению, так и было. И я не говорю, что из-за того, что меня не произошло, я думаю, мы все знаем, кто прошел, не пошевев пальцем по другим причинам», - написал он в своих сетях.
Камила также намекнула, что не будет единственной из участниц, кто думает так же. «Те, кто участвовал, знают, что есть девушки, которые не пошевелили пальцем, потому что они были там. Есть кандидаты, которые приложили усилия, но есть и другие, которые ничего не сделали, далеко зашли», - сказал он.
«Я был разочарован, потому что многие люди говорили мне об этом, они сказали мне не стараться так сильно, потому что я был неподвижен, и такие люди пройдут мимо, ничего не делая. Я сказал, что это не так, но в этом году все было иначе», - добавил Эрнандес, который объявил, что больше не будет участвовать в конкурсе, потому что не согласен с действиями организации.
КАК КЬЯРА ВИЛЛАНЕЛЛА ВЫСТУПИЛА В ФИНАЛЕ?
В последнем интервью Кьяра Вилланелла дала своеобразный ответ, который оставил Джессику Ньютон, организатор конкурса «Мисс Перу» смущенный. Что произошло? Все началось с того, что дочь Кейко Фухимори ответила на следующий вопрос: «Когда ты участвуешь в соревнованиях, как ты можешь не сравнивать себя с другими коллегами?» .
«С детства я всегда сравнивал себя, я всегда смотрел журналы и хотел, чтобы мое лицо было в каком-то смысле, или тело, или глаза. Я решила, что, может быть, через 15 лет я не увижу, как я выгляжу сейчас, или через 20 лет я не увижу себя таким. Теперь у меня есть уверенность и уверенность, чтобы смотреть в зеркало и улыбаться, потому что, может быть, через несколько лет я этого не сделаю», - сказала она, оставив бывшую королеву красоты в замешательстве.
Пытаясь исправить свой ответ, 14-летняя добавила: «Мне очень нравятся дети и я хотела бы иметь ребенка. Может быть, через 15 лет я забеременею и у меня не будет тела, которое у меня есть сейчас, и я много работала, чтобы получить свое тело. Теперь я счастлива, потому что смотрю в зеркало и больше не плачу, я могу улыбаться».
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