Мисс Перу Ла Пре 2022: кандидат осуждает предполагаемое мошенничество в пользу Кьяры Вилланеллы и других знаменитых дочерей

Гранд финал конкурса Мисс Перу Ла Пре 2022, который состоялся в ночь на пятницу, 11 марта, был окутан полемикой. Среди 160 конкурсантов, подавших заявки на конкурс красоты, Кьяра Вилланелла, дочь Кейко Фухимори; Алондра Уарак, дочь Нильвера Уарака; и Гаэла Барраса, дочь «Томате» Барраза стали тремя из четырех победителей конкурса вместе с Мией Лавдей.

Во время прямой трансляции пользователи сожалели, что так называемые «дочери знаменитостей» плохо выступили в финальном раунде вопросов, вызванных нервами. Однако многие были поражены, когда объявили, что всем троим удалось выйти на подиум четверки лучших.

После объявления результатов пользователи, не колеблясь, усомнились в авторитете организации «Мисс Перу», поскольку считали, что есть и другие кандидаты, которые были лучше подготовлены, а именно те, кто действительно заслужил корону и поездку в Сальвадор. Давайте вспомним, что они будут представлять Перу на следующих международных соревнованиях.

Пользователи социальных сетей против победительниц конкурса Мисс Перу Ла Пре. (Фото: инстаграм)

Хотя все это осталось в общественных беспорядках, кандидат от мисс Перу Ла Пре решила поднять свой голос протеста и осудить предпочтения по отношению к Кьяре Вилланелле, Гаэле Баррасе и Алондре Уарак через свои социальные сети. Он сделал это задолго до того, как девочки-подростки выиграли конкурс.

КОНКУРС КРАСОТЫ БЫЛ БЫ «ИСПРАВЛЕН»

Камила Эрнандес Масера была одной из претенденток конкурса, который не смог войти в десятку лучших, о чем было объявлено в прямом эфире программы En Boca de Todos. Узнав, что его оставили в стороне, он высказался в своих историях в Instagram, чтобы убедиться, что Мисс Перу Ла Пре 2022 уже «исправлена».

«К сожалению, все было организовано, я никогда не хотела верить этому или принимать это, но, к сожалению, так и было. И я не говорю, что из-за того, что меня не произошло, я думаю, мы все знаем, кто прошел, не пошевев пальцем по другим причинам», - написал он в своих сетях.

Участница конкурса Мисс Перу Ла Пре 2022 жалуется на результаты Топ-10. (Фото: инстаграм)

Камила также намекнула, что не будет единственной из участниц, кто думает так же. « Те, кто участвовал, знают, что есть девушки, которые не пошевелили пальцем, потому что они были там. Есть кандидаты, которые приложили усилия, но есть и другие, которые ничего не сделали, далеко зашли», - сказал он.

«Я был разочарован, потому что многие люди говорили мне об этом, они сказали мне не стараться так сильно, потому что я был неподвижен, и такие люди пройдут мимо, ничего не делая. Я сказал, что это не так, но в этом году все было иначе», - добавил Эрнандес, который объявил, что больше не будет участвовать в конкурсе, потому что не согласен с действиями организации.

КАК КЬЯРА ВИЛЛАНЕЛЛА ВЫСТУПИЛА В ФИНАЛЕ?

В последнем интервью Кьяра Вилланелла дала своеобразный ответ, который оставил Джессику Ньютон, организатор конкурса «Мисс Перу» смущенный. Что произошло? Все началось с того, что дочь Кейко Фухимори ответила на следующий вопрос: «Когда ты участвуешь в соревнованиях, как ты можешь не сравнивать себя с другими коллегами?» .

«С детства я всегда сравнивал себя, я всегда смотрел журналы и хотел, чтобы мое лицо было в каком-то смысле, или тело, или глаза. Я решила, что, может быть, через 15 лет я не увижу, как я выгляжу сейчас, или через 20 лет я не увижу себя таким. Теперь у меня есть уверенность и уверенность, чтобы смотреть в зеркало и улыбаться, потому что, может быть, через несколько лет я этого не сделаю», - сказала она, оставив бывшую королеву красоты в замешательстве.

Пытаясь исправить свой ответ, 14-летняя добавила: «Мне очень нравятся дети и я хотела бы иметь ребенка. Может быть, через 15 лет я забеременею и у меня не будет тела, которое у меня есть сейчас, и я много работала, чтобы получить свое тело. Теперь я счастлива, потому что смотрю в зеркало и больше не плачу, я могу улыбаться».

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