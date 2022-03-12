Миннесота Юнайтед посетит Нью-Йорк Ред Буллз на 3-ю неделю

Местная команда очень хочет одержать еще одну победу, как и в предыдущем матче этого чемпионата. В то время как визит сравнялся с их последним матчем и будет стремиться снова добавить до трех.
Нью-Йорк Ред Буллз победил Торонто со счетом 4:1 в предыдущем матче.
Миннесота Юнайтед накануне сравнялась со счетом 1:1 против Нэшвилла.
NY Red Bulls и Миннесота встретятся завтра в 20:08 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе Red Bull Arena.
В последних 3 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 2 победы, а гость одержал 1 победу.
Лукаш Шпала будет судьей, который доставит правосудие на этом заседании.
Время Нью-Йорк Ред Буллз и Миннесота Юнайтед, в зависимости от страны
- Аргентина: 20:08
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:08
- Мексика CST и Никарагуа: 17:08
- Mexico Mexico Most и Mexico PST: 16:08
- pm Венесуэла: 19:08
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