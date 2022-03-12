Миннесота Юнайтед посетит Нью-Йорк Ред Буллз на 3-ю неделю

Местная команда очень хочет одержать еще одну победу, как и в предыдущем матче этого чемпионата. В то время как визит сравнялся с их последним матчем и будет стремиться снова добавить до трех.

Нью-Йорк Ред Буллз победил Торонто со счетом 4:1 в предыдущем матче.

Миннесота Юнайтед накануне сравнялась со счетом 1:1 против Нэшвилла.

NY Red Bulls и Миннесота встретятся завтра в 20:08 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе Red Bull Arena.

В последних 3 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 2 победы, а гость одержал 1 победу.

Лукаш Шпала будет судьей, который доставит правосудие на этом заседании.

Время Нью-Йорк Ред Буллз и Миннесота Юнайтед, в зависимости от страны

Аргентина: 20:08

Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:08

Мексика CST и Никарагуа: 17:08

Mexico Mexico Most и Mexico PST: 16:08

pm Венесуэла: 19:08

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