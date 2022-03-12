Министр по вопросам равноправия Испании: «Ноги Путина должны быть остановлены»

Сантьяго де Чили, 12 марта Министр по вопросам равноправия правительства Испании Ирен Монтеро признала в эту субботу Efe расхождения между партнерами по урегулированию войны в Украине, но заверила, что существует консенсус по идее «остановить ноги Путина». «У всех демократов есть консенсус, а не только правительство, что нужно остановить ноги Путина и что мы должны иметь возможность принять эффективные меры поддержки и солидарности с украинским народом», - сказал Монтеро, который ездил в Чили для участия в инаугурации прогрессивного Габриэля Борича. Министр, участвовавшая в субботу утром в феминистском совете, организованном муниципалитетом Сантьяго-де-Чили, тем не менее, признала «разницу», которая существует в правительстве в отношении отправки оружия в Украину. «Мы думаем, что должны поставить все на дипломатические каналы, потому что война - это закон сильнейших и, следовательно, дипломатия, мир и переговоры о мире - единственный или, по крайней мере, самый эффективный способ остановить ноги Путина», - добавила она. Будучи студентом университета, Монтеро, который некоторое время учился в Чилийском университете, входил в состав испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, который присутствовал на инаугурации Борхика, самого молодого президента в истории Чили и первого на континенте, в котором было больше женщин, чем мужчин. До создания феминистского совета министр провела встречу с Марией Элизой Кинтерос, президентом конвенции, ответственной за разработку новой Конституции Чили, заменившей нынешнюю, унаследованную от военной диктатуры (1973-1990 годы) и рассматриваемую обществом как происхождение страны неравенства. Монтеро также встретится в эту субботу со своим чилийским коллегой Антонией Орельяной и пресс-секретарем правительства Чили Камилой Вальехо. ШЕФ ммм/л (фото) (видео)