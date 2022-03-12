Минимализм появляется на мадридском подиуме между светом и тенью

Кармен Мартин Мадрид, 12 марта Третий день Недели моды в Мадриде был отмечен в эту субботу минимализмом, который появился на подиуме между светом и тенью благодаря предложениям Angel Schlesser и Fely Campo, фирм, которые меньше всего защищают в большей степени, строгость и комфорт, короче говоря, чистые линии. Такие женщины, как Кэролин Бессетт, Кристи Терлингтон или Гвинет Пэлтроу, внесли минимализм в моду, приняли простоту и вошли в список самых элегантных. Три десятилетия спустя минимализм вернулся на подиум сегодня по предложению творческого дуэта Кристины Мунуэры и Хайме Бельтрана, который теперь стоит у руля фирмы Angel Schlesser после перехода Хуана Карлоса Месы, Даниэля Рабанеды и Кармен Гонсалес. «Мы хотели вернуться к сути фирмы и подчеркнуть устойчивость», - сказал Бельтран, который напомнил, что Анхель Шлессер «является минимализмом Испании». Таким образом, на подиуме был замечен трезвый, серьезный и неподвластный времени стиль в универсальной одежде, в которой легко сочетаются женщины разных возрастов для повседневного ношения. Ночью только четыре предложения. Новинкой в 32 экскурсиях стали два предложения для мужчин, которые носил Мануэль Ромо, Международный Мистер Испания 2020. «Мы хотим немного поиграть и попробовать, омолодить фирму», - добавил Мунуэро, уточнив, что «мы хотим вернуться к истокам». И именно Анхель Шлессер начал заниматься мужской модой. За Шлессером последовал Claro Couture с ночной коллекцией, барочной, чрезмерной, роскошной и без прозрачности. Минимализм вернулся на подиум с дизайнером Фели Кампо (1959), который после сорока лет профессии дебютировал на мадридском подиуме с коллекцией с узорами. Он представил «Диафонию», готовую одежду для сезона осень-зима 2022-2023 годов, вдохновленную пейзажем Аррибес-дель-Дуэро в провинции Саламанка (западная Испания). «Я представляю коллекцию пальто в отличие от парообразных платьев, чистого минимализма», - объяснила дизайнер, которая любит работать с узорами так, чтобы их можно было адаптировать ко всем размерам, к любой женщине. «На вешалке вся моя одежда кажется простой, но на ней есть другое движение», - сказал создатель, который хотел сделать одежду, чтобы «одеваться ежедневно, очень легко». По своему опыту она говорит, что сейчас женщины требуют одежды, которая отходит от легкомыслия, они ищут вещи с индивидуальностью, удобные, но в то же время имеющие печать идентичности, «чтобы вы что-то носили, смотрели в зеркало и узнавали себя». Считайте, что одна из самых важных вещей в женской моде заключается в том, что «женщина жизни в костюме, а не костюм для вас». Он считает, что очень старо украшать себя множеством вещей, лишними аксессуарами, «у нас есть украшения внутри, мне нравится женская одежда, которая дает свободу», говорит Кампо, который вспоминает, что «личность дарят женщины, а не одежда». Столкнувшись с событиями, происходящими в Украине, Фели Кампо усложняет мир моды: «После двух лет пандемии люди сошли с ума, покупая праздничные костюмы, но все уже изменилось». Она убеждена, что мода должна быть устойчивой и не потому, что ткани перерабатываются, «а потому, что одежда идет от шкафа к шкафу». Кампо завершил показ легкими ночными предложениями, здесь нет преувеличенных линий или показной одежды, от которых вы можете устать. ШЕФ см/джлг/аджс/пш (фото)