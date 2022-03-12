Дело Мичелл Симон: они привлекли к ответственности второго человека, причастного к убийству женщин

Власти Мехико привлекли к ответственности Диего «Н», предполагаемого второго человека, причастного к убийству молодой Веракрус Мишель Симон, которая была найдена 20 февраля в лесистой местности округа Ахуско и Парахе-Лас-Крусес, район Пуэбло-де-Санто-Томас Ахуско, мэрия Тлалпана.
Генеральная прокуратура (FGJCDMX) сообщила, что возможная причастность этого субъекта заключалась в передаче тела в автомобиле вместе с Мигелем «Н», предполагаемым исполнителем этого преступления против 29-летнего журналиста.
По этой причине в отношении него был выдан ордер на арест, который был оформлен сотрудниками Следственной полиции (PDI) после того, как он находился в здании, расположенном в районе Хардинес-дель-Ахуско, в мэрии Тлалпана.
Надзорный судья, основываясь на доказательствах, представленных агентом прокуратуры, решил связать «Диего «Н» с судебным процессом после двуличность конституционного срока, запрошенного защитой обвиняемого.
Наконец, судья также утвердил меру пресечения в виде неофициального предварительного заключения, введенную с 8 марта. Кроме того, на закрытие дополнительного расследования было отведено три месяца.
Анаи Мишель Перес Тадео, более известная как Мишель Саймон, была объявлена пропавшей 18 февраля. Согласно информации прокуратуры CDMX, Саймон сел на автомобиль, который доставил ее в дом Мигеля «Н», куда она вошла по собственному желанию после приглашения первого задержанного.
Однако внутри дома она была зарезана на месте предполагаемым виновником, который завернул ее тело в простыни, чтобы перенести его в другое место с помощь сообщников, приехавших к нему домой на борту автомобилей.
Тело Мичелла было перевезено в белом автомобиле типа седан с государственными номерами Герреро на 32,5 километр шоссе Пикачо-Ахуско. Они оставили ее в лесу, а виновные скрылись. Она была найдена 22 февраля эхидатариями из Санто-Томаса Ажуско, которые пытались сдержать пожар.
Следует напомнить, что 2 марта был арестован Мигель «Н», предполагаемый виновник убийства женщины Мишель Симон. На следующий день социальный представитель при Управлении специализированного прокурора по расследованию преступления фемицида выдвинул против него обвинения.
В ходе дальнейшего слушания, после двуличия конституционного срока, запрошенного защитой обвиняемого, судья утвердил меру пресечения в виде неофициального превентивного заключения, в то время как четыре месяца, которые были отведены для закрытия дополнительного было проведено расследование.
Ла Веракрус начала свою карьеру на телевидении в своем родном штате, так как она отвечала за различные спортивные пространства в местных СМИ, а позже переехала в столицу страны для проведения тестов на различных международных телевизионных каналах.
Точно так же Мичелл умел делиться своими подписчиками в социальных сетях, так как он часто публиковал сообщения в своих аккаунтах TikTok и Instagram, где у него было около 73 000 и 40 000 подписчиков соответственно.
Молодая женщина также работала танцовщицей в ночном клубе, а также публиковала контент на платформах для взрослых, таких как OnlyFans и LoverFans, где предлагала интимные изображения в обмен на ежемесячную подписку.
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