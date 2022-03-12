Дело Мичелл Симон: они привлекли к ответственности второго человека, причастного к убийству женщин

Власти Мехико привлекли к ответственности Диего «Н», предполагаемого второго человека, причастного к убийству молодой Веракрус Мишель Симон, которая была найдена 20 февраля в лесистой местности округа Ахуско и Парахе-Лас-Крусес, район Пуэбло-де-Санто-Томас Ахуско, мэрия Тлалпана.

Генеральная прокуратура (FGJCDMX) сообщила, что возможная причастность этого субъекта заключалась в передаче тела в автомобиле вместе с Мигелем «Н», предполагаемым исполнителем этого преступления против 29-летнего журналиста.

По этой причине в отношении него был выдан ордер на арест, который был оформлен сотрудниками Следственной полиции (PDI) после того, как он находился в здании, расположенном в районе Хардинес-дель-Ахуско, в мэрии Тлалпана.

Надзорный судья, основываясь на доказательствах, представленных агентом прокуратуры, решил связать «Диего «Н» с судебным процессом после двуличность конституционного срока, запрошенного защитой обвиняемого.

Наконец, судья также утвердил меру пресечения в виде неофициального предварительного заключения, введенную с 8 марта. Кроме того, на закрытие дополнительного расследования было отведено три месяца.

Мичелл Саймон исчез с 18 февраля; его тело было найдено 20-го числа того же месяца (Фото: Instagram/MichellSimonMX)

Анаи Мишель Перес Тадео, более известная как Мишель Саймон, была объявлена пропавшей 18 февраля. Согласно информации прокуратуры CDMX, Саймон сел на автомобиль, который доставил ее в дом Мигеля «Н», куда она вошла по собственному желанию после приглашения первого задержанного.

Однако внутри дома она была зарезана на месте предполагаемым виновником, который завернул ее тело в простыни, чтобы перенести его в другое место с помощь сообщников, приехавших к нему домой на борту автомобилей.

Тело Мичелла было перевезено в белом автомобиле типа седан с государственными номерами Герреро на 32,5 километр шоссе Пикачо-Ахуско. Они оставили ее в лесу, а виновные скрылись. Она была найдена 22 февраля эхидатариями из Санто-Томаса Ажуско, которые пытались сдержать пожар.

Мигель «Н», предполагаемый исполнитель убийства женщин, был схвачен 2 марта (Фото: FGJCDMX)

Следует напомнить, что 2 марта был арестован Мигель «Н», предполагаемый виновник убийства женщины Мишель Симон. На следующий день социальный представитель при Управлении специализированного прокурора по расследованию преступления фемицида выдвинул против него обвинения.

В ходе дальнейшего слушания, после двуличия конституционного срока, запрошенного защитой обвиняемого, судья утвердил меру пресечения в виде неофициального превентивного заключения, в то время как четыре месяца, которые были отведены для закрытия дополнительного было проведено расследование.

Ла Веракрус начала свою карьеру на телевидении в своем родном штате, так как она отвечала за различные спортивные пространства в местных СМИ, а позже переехала в столицу страны для проведения тестов на различных международных телевизионных каналах.

Точно так же Мичелл умел делиться своими подписчиками в социальных сетях, так как он часто публиковал сообщения в своих аккаунтах TikTok и Instagram, где у него было около 73 000 и 40 000 подписчиков соответственно.

Молодая женщина также работала танцовщицей в ночном клубе, а также публиковала контент на платформах для взрослых, таких как OnlyFans и LoverFans, где предлагала интимные изображения в обмен на ежемесячную подписку.

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