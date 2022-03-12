Мексика получила одобрение на международный рынок totoaba

Pez totoaba. EFE/Alejandro Zepeda/ Archivo

Правительство Мексики получило разрешение на международную торговлю тотоабой, находящейся под угрозой исчезновения, сообщили в пятницу Earth Ocean Farms (EOF), ферма, которая позволит выращивать этот вид, не подвергая его риску.

Мексика получила большинство голосов в Постоянном комитете Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), который поддержал предложение о регистрации первой аквакультурной фермы, то есть EOF, базирующейся в Ла-Пасе, Южная Нижняя Калифорния.

«Аквакультура — это метод обеспечения того, чтобы тотоаба не исчезла. В EOF мы выполнили все требования Конвенции. Решение Cites позволяет консолидировать региональную экономику полуострова Нижняя Калифорния», — сказал Пабло Конецко, директор EOF.

Тотоаба, произрастающая в Калифорнийском заливе на северо-западе Мексики, высоко ценится на азиатском рынке, особенно в Китае, где его плавающий живот считается целебным и афродизиаком.

Ловля на тотоабу запрещена, но ее большая ценность на китайском черном рынке делает эту рыбу длиной до двух метров и весом 150 кг жертвой браконьерства.

Таким образом, резолюция Cites позволит «продвигать важный международный рынок с устойчивым подходом и, кроме того, открыть двери для других объектов охраны дикой природы (UMA), которые отвечают запрошенным требованиям», сказал Конецко.

«EOF является частью решения по сохранению вида. Мы поддерживаем его репопуляцию и выпустили почти 150 000 несовершеннолетних тотоаб в море Кортеса, и исследования показали, что освобожденным удалось выжить», - сказал он.

Члены Комитета, такие как Бразилия, Канада, Индонезия и Кувейт, считают, что EOF выполнил требования и замечания.

В то время как другие представители согласились с тем, что проблему незаконной торговли тотоабским раком и легальной торговли мясом с аквакультурных ферм следует оценивать независимо.

«Утверждение интерпретируется как важный шаг для Мексики, укрепляющий стратегию сохранения за счет выращивания морских видов», - заявили в EOF.

Согласно официальным данным Национальной комиссии по аквакультуре и рыболовству (Conapesca), до пандемии рыболовство обеспечило 2,5% сельскохозяйственного ВВП Мексики, в котором работало более 240 000 человек в 24 из 32 штатов страны.

Но неадекватность мер по защите исчезающих видов, таких как пристань для яхт vaquita, вызвала обеспокоенность в Соединенных Штатах, которые в феврале призвали к экологическим консультациям по этому вопросу в рамках торгового соглашения T-MEC.

Эксплуатация тотоабы началась в 1920-х годах и поставила не только этот вид под серьезную угрозу исчезновения, но и vaquita marina, водное млекопитающее, с которым он разделяет географическое пространство.





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