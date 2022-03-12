Мексике удается предотвратить вывоз племянниц мексиканского режиссера в Израиль

Мехико, 10 марта Племянницы мексиканского режиссера Николаса Селиса, продюсера отмеченного наградами фильма «Рома», останутся в Мексике после усилий правительства по предотвращению вывоза детей их отцом в Израиль без опеки, сообщил в пятницу министр иностранных дел Марсело Эбрард. «Гал и Майя уже со своей матерью, Каролиной Инес Мединой. Я ценю поддержку сторон, а также их юридические представительства», — заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) в своем официальном аккаунте в Twitter. Чиновник поблагодарил команду SRE и посла Израиля Цви Таля за проделанную работу. «Хорошие новости сегодня вечером», сказал Эбрард. В четверг мексиканское правительство заслушало жалобу Селиса и оскароносного режиссера Гильермо дель Торо о том, чтобы дети не покинули страну. Даже Национальный институт миграции (НИМ) объявил иммиграционное предупреждение, чтобы две девочки, мексиканка и отец израильтянин, не покинули страну в связи с семейным судом в штате Морелос. Селис сообщила в среду, что отец ее двух племянниц «потратил более трех миллионов песо» (почти 144 000 долларов) на взятки для суда в Морелосе, чтобы позволить ему отвезти двух девочек в Израиль, хотя сестра режиссера имеет «охрану и опеку в обеих странах». Продюсер фильма «Рома», получившего Оскар за лучший иностранный фильм, обратился за помощью к Дель Торо, который, в свою очередь, обратился за помощью к Министерству иностранных дел (SRE). Селис обвинила председателя суда Морелоса Рубена Яссо в коррупции, чтобы позволить мужчине забрать девочек. После скандала в СМИ семья заставила Генеральную прокуратуру Мехико (FGJ-CDMX) опубликовать оповещение о янтаре в четверг, чтобы найти несовершеннолетних, 13-летнюю Галь Дор Эль Медину и 15-летнюю Майю Дор Эль Медину, пропавших без вести в Мексике, вместе со своим отцом. С 2019 года Комиссия по правосудию Палаты депутатов рассматривает ряд реформ Федерального уголовного кодекса, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет для супруга, который похищает, удерживает или скрывает несовершеннолетнего за пределами мексиканского штата, где он проживает. ШЕФ чср/ррт