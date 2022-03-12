Правительство Мексики приносит извинения семье молодого человека, который пропал без вести в 1998 году

Мехико, 11 марта Правительство Мексики принесло публичные извинения в эту пятницу семье молодой мексиканской женщины Сильвии Арсе, которая исчезла в марте 1998 года на границе Сьюдад-Хуареса, в северной части Чиуауа, в связи с отсутствием профилактики и расследования ее исчезновения. На публичном мероприятии заместитель министра по правам человека, народонаселению и миграции Алехандро Энсинас Родригес «честно и искренне» принес публичные извинения за ущерб и боль, причиненные семье Сильвии Арсе в эти годы. «Я принимаю обязательство мексиканского государства работать над тем, чтобы эти прискорбные события не повторились и не остались безнаказанными. Я делаю это в соответствии с нашими юридическими обязанностями, а также из убеждения, в соответствии с нашими политическими убеждениями и этическими ценностями», - повторил чиновник. Сильвия Арсе, которой тогда было 29 лет, и ее подруга Гризельда Мата исчезли 11 марта 1998 года, когда они покинули свое рабочее место, и о них больше не было слышно. Из-за отсутствия расследования Энсинас признал международную ответственность мексиканского государства за нарушение прав на личную неприкосновенность, судебных гарантий и защиты. «Будучи мексиканским государством, мы несем ответственность за нарушение прав, признанных Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ), связанных с признанием правосубъектности, права на жизнь, личную неприкосновенность, личную свободу, на судебные гарантии и судебную защиту Американская конвенция о правах человека», — заявил мексиканский чиновник. Она отметила, что обязанность государства заключается в предотвращении, наказании и искоренении насилия в отношении женщин. Энсинас также одобрила обязательство продолжать содействовать учету гендерной проблематики в протоколах поиска и идентификации пропавших без вести лиц. Помимо укрепления и улучшения показателей доступа женщин и девочек к системам правосудия в соответствии с межамериканскими стандартами, обучение по принципу равенства и недискриминации и обязанности проявлять строгую должную осмотрительность в случаях исчезновения женщин. В мероприятии приняли участие официальные лица штата и федеральные чиновники, а также Эванджелина Арсе, мать Сильвии и представители правозащитных организаций. По данным Национальной поисковой комиссии (CNB) Министерства внутренних дел (Segob), с 1964 года по сегодняшний день Мексика переживает серьезный кризис пропавших без вести лиц, поскольку с 1964 года по сегодняшний день не было найдено более 98 000 человек.