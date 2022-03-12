Мексиканские футбольные деятели призывают к миру на стадионах

Несколько деятелей мексиканской футбольной лиги первого дивизиона выступили в эту пятницу с призывом сохранить мир на стадионах после жестоких событий прошлой субботы на стадионе Ла Коррегидора в Керетаро.

«Вместе мы сильнее, кричим о мире», - так клубы передали в видеороликах, выпущенных в социальных сетях, в голосе таких представительных игроков, как Гильермо Очоа, мексиканский голкипер Америки, или аргентинец Николас Ларкамон, технический директор Пуэблы.

За несколько минут до начала десятого дня турнира Clausura-2022 каждая команда опубликовала свое сообщение на видео с участием таких игроков, как Оскар Устари, аргентинский голкипер Пачуки; Фабрисио Формилиано, уругвайский защитник Некакса, Брайан Ангуло, эквадорский защитник Тихуаны и другие.

Футболисты, тренеры и лидеры команд Liga Expansion (второй дивизион) и Liga MX Femenil также приняли участие в кампании.

Десятый день турнира Clausura-2022 стартовал на стадионе Виктория в городе Агускальентес (в центре), где «Райос» Некакса за закрытыми дверями принял «Белых петухов» из Керетаро.

Автобус с кампусом Керетаро прибыл на стадион, охраняемый полицией штата Агуаскальентес.

Перед началом матча футболисты обеих команд смешались для фотографирования.

В субботу национальная классика будет сыграна между «Чивас» из Гвадалахары и «Агилас» Америки с защитным устройством с 1600 элементами.

«Чивас» объявили, что их бары не будут выходить на стадион «Акрон», а анимационные группы «Орлов» выполнили решение Liga MX не выходить на этот выездной матч.

стр/кл