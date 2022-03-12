Медведев ошеломил Мачака в своей премьере в роли номер 1

Чикаго (США), 12 марта Премьера российского Даниила Медведева в эту субботу заняла первое место в рейтинге ATP, одержав уверенную победу со счетом 6:3 и 6:2 за один час и десять минут против чеха Томаша Мачака в турнире Indian Wells Masters 1.000. Медведев, который две недели назад взял первенство мира у серба Новака Джоковича, навязал логику в калифорнийской пустыне против Мачака, соперника, которого он никогда не встречал в своей карьере. Российский игрок ищет свой первый титул 2022 года после проигрыша финала Australian Open и падения в полуфинале в Акапулько, всегда с испанцем Рафой Надалем в качестве палача. Он решил свой поединок с Мачаком на быстрой трассе, в матче, в котором его сопернику удалось продержаться только в первые два хода на подаче. Чех начал позитивно и в первом гейме провел брейк-бол, но Медведев отменил его и в шестом гейме получил брейк, который открыл путь к 6-3. Во втором сете вряд ли было никакой битвы, с Медведевым, который играл в солидный теннис и забил два брейка за четыре хода на подаче Мачака, чтобы запечатать свой пас в третий раунд. Его соперник выйдет из дуэли между французом Гаэлем Монфилсом и сербом Филипом Крайновичем.