Copywriting Sports, 11 марта Оборонительный конец Макс Кросби подписал в пятницу четырехлетний контракт на 98,9 миллиона долларов с рейдерами НФЛ в Лас-Вегасе. Цифра делает его четвертым самым высокооплачиваемым игроком в НФЛ на этой позиции, уступая только Тренту Джордану Уотту из «Стилерз», названному лучшим оборонительным игроком сезона 2021 года, Майлзу Гарретту из «Браунс», и Джоуи Босе из «Чарджерс». «С тех пор, как они заключили сделку, я был очень рад. Со мной замечательно обращались с тех пор, как я приехал сюда. Я хочу приложить усилия, я хочу стать членом Зала славы, я много работал и останусь таким», — заявил Кросби на пресс-конференции. 24-летний Кросби был выбран Рейдерами в четвертом раунде драфта 2019 года, заняв 106 место. За свои первые три сезона команда Pro Bowl в этом году составила 141 снасть, 91 из них соло, 25 захватов прохожих, заблокировала 12 пасов, вызвала четыре шарика и восстановила один. В 2021 году владелец 98-й майки сыграл 17 игр, в которых он записал 56 отборов, 36 уникальных, восемь мешков и семь блок-пасов, цифры, похваленные тренером Raiders Джошем Макдэниелсом. «Maxx является примером характеристик рейдера. Его трудовая этика и руководство не имеют себе равных; мы рады, что он продолжает оставаться важной частью этой организации. Это захватывающий день для Maxx и для нации рейдеров», — сказал тренер. Другими важными шагами в эту пятницу New Orleans Saints реструктурировали контракт своей 26-летней звезды, бегущей против Элвина Камары, сократив 10,4 миллиона долларов, что поможет команде освободить место на пределе зарплаты. Также вместе со Святыми 34-летний лайнбэкер Крейг Робертсон объявил о своем уходе на пенсию. Защитник приехал в НФЛ в 2012 году в составе «Кливленд Браунс», в 2017 году подписал контракт с «Нью-Орлеаном». За свою карьеру он забил 556 снастей, девять захватов и 10 перехватов. «Пять лет, которые я провел в Святых, были особенными. Заслуга в этом принадлежит культуре, которой обладает вся организация, моим товарищам по команде в раздевалке и огромной для меня фан-базе», — прощальное послание Робертсона. «Хьюстон Тексанс» обновили 29-летнего лайнбэкера Кристиана Киркси на 2 сезона. В 2021 году у Киркси было 93 захвата, два захвата и один перехват. Они также подписали прохожего Джеффа Дрискела, 28 лет, который покинул «Бронкос Денвер». «Даллас Ковбои» сократили оборону Блейка Джарвина и кикера Грега Цюрлейна; находясь в Сан-Франциско, «49ерс» продлили контракт с внешним лайнбэкером Деметриусом Фланниган-Фаулзом на один год. ШЕФ АС/ГБ/автомобиль