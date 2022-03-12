Маурисио Толедо заверил, что после ареста брата против его семьи идет политическое преследование

CIUDAD DE MÉXICO, 19FEBRERO2019.- Ricardo Gallardo, quien fuera coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, anunció su renuncia a dicho partido. Asimismo, otros ocho legisladores se dieron de baja de las filas del partido del sol naciente, entre los que destacan: Héctor Serrano, ex secretario de Movilidad y Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán, los otros diputados son: Lilia Villafuente Zavala, Luz Estefanía Rosas Martínez, Carlos Torres Piña, Raymundo García Gutiérrez, Javier Salinas y Emanuel Reyes. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Бывший депутат Лейбористской партии, а ныне скрывающийся от мексиканского правосудия Маурисио Толедо заверил, что правительство Мехико (CDMX) осуществляет политическое преследование его семьи.

Через свой аккаунт в Twitter, который также был бывшим делегатом в Койоакане и находится в Чили в ожидании экстрадиции в Мексику, он заявил: «Вопиющим нарушением правосудия правительство Мехико распространяет, как я осудил это, политическое преследование членов моей семьи, нарушая судебный процесс и мой права человека брата. Личному гневу нет предела. Я призываю судебные власти придерживаться закона, чтобы справедливость восторжествовала, а не месть, верховенство закона было под угрозой», - написал он.

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В пятницу агенты Генеральной прокуратуры Мехико (FGJCDMX) арестовали Нельсона Франсиско Толедо Гутьерреса, обвиняемого в незаконном обогащении.

Это то же преступление, в котором обвиняется его брат Маурисио и за которое был выдан ордер на арест, который не мог быть исполнен, поскольку он находится в Чили, откуда родом его родители.

Согласно информации, предоставленной агентством, ордер на арест Нельсона Толедо Гутьерреса был запрошен прокурором по расследованию преступлений, совершенных государственными служащими, и завершен в районе CTM Culhuacán, в мэрии Койоакана.

«#FGJCDMX сообщает, что агенты @PDI_FGJCDMX завершили ордер на арест, запрошенный и полученный прокурором по расследованию преступлений, совершенных государственными служащими, против Нельсона «N», за его возможное участие в преступлении незаконного обогащения», - объявил столичный прокурор в своем аккаунте в Твиттере.

После проведения медицинского освидетельствования он был переведен к судье, который запросил его в северомужскую превентивную тюрьму, расположенную в столице страны.

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В июне 2021 года министерские власти провели обыск в имуществе, связанном с этим делом, поскольку задержанный незаконно увеличил свои активы, работая в Институте выборов в Мехико с января 2013 года по декабрь 2020 года.

В результате обыска, проведенного в здании, расположенном на улице Сильтепек, в районе Residencial Cafetales, Coyoacán, были получены выписки со счетов, которые могут быть связаны с сообщенными событиями, а также два компьютера, один из которых типа Laptop.

Нельсон Франсиско Толедо уже обвинялся в коррупционных деяниях в 2014 году, когда транслировалось видео, на котором якобы видно, как он взимает плату с работников различных местных государственных учреждений.

На записи ему показали подсчет денег и предполагаемые талоны на кладовку, которые будут выданы его брату Маурисио. Тогда он просил отстранить его от должности на шесть месяцев без сохранения заработной платы, но дело не прошло.

Нельсон Франсиско Толедо уже обвинялся в коррупционных деяниях в 2014 году, когда транслировалось видео, на котором якобы видно, как он взимает плату с работников различных местных государственных учреждений. (Фото: скриншот)

Он работал в Столичном избирательном институте с августа 2009 года, когда перешел на должность заместителя директора по консультативной и комитетской поддержке. С июня 2010 года по февраль 2013 года работал советником в том же подразделении, затем, в марте 2013 года, он стал заместителем контролера по гражданским услугам и регулированию.

Следует напомнить, что Маурисио Толедо, который был мэром Койоакана с 2012 по 2015 год и оттуда перешел в депутаты федерального законодательного органа, обвиняется в незаконном обогащении, после того как прокуратура обнаружила, что у него есть несколько объектов недвижимости, которые не были соизмеримы с его зарплату и что, кроме того, он не смог доказать свое происхождение, так что некоторое время спустя это было обескуражено. В результате он бежал в Чили, чтобы избежать ареста.

Маурисио Толедо заявил, что стал жертвой политических преследований со стороны правительства Мехико (Фото: специальный)

Однако 24 декабря министр Верховного суда Республики Чили одобрил экстрадицию бывшего федерального депутата.

Министр Маурисио Сильва Канчино заявил, что меры предосторожности мексиканского политика будут сохранены до тех пор, пока они не будут переданы соответствующим властям.

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